Concentrix abre 210 vagas para jovens talentos em São Paulo

A Concentrix, empresa multinacional do setor de contact center, anuncia a abertura de 210 vagas na capital paulista para sua nova unidade, localizada no bairro Barra Funda. Desde que iniciou as operações no Brasil, há quatro anos, a empresa vem ganhando cada vez mais reconhecimento do mercado e de seus colaboradores e, neste ano, figurou pela 3º vez consecutiva no ranking anual das 50 Companhias Mais Amadas do Brasil, realizado pelo site de carreira Love Mondays, no qual alcançou o 9º lugar.

“Estamos muito felizes pelo reconhecimento dos nossos esforços no ambiente de trabalho, pois somos verdadeiramente fanáticos pela nossa equipe e acreditamos no desenvolvimento de pessoas, por isso cultivamos os talentos de nossos funcionários e os preparamos para crescer dentro da empresa”, afirma Daniel Moretto, country manager da Concentrix no Brasil.

Com a expansão de seus serviços e ampliação do seu portfólio, que dobrou de tamanho em 2017 e está muito focado em atendimento através de canais digitais, a companhia inaugura em março uma nova unidade que vai receber aproximadamente 1.000 novos colaboradores no primeiro semestre do ano. As vagas abertas são para posições de atendimento ao cliente, via telefone e meios digitais em diversos seguimentos, como financeiro, turismo e alimentício, além de oportunidades na área de Operações.

Ter inglês avançado é um diferencial para candidatar-se, porém há também vagas que não necessitam de candidatos bilíngues. Outro ponto positivo é a oportunidade dada às pessoas que ainda não têm experiência profissional, já que algumas candidaturas não exigem vivência na área.

Os profissionais selecionados contarão com o apoio de um curso de capacitação, com alto padrão de qualidade, que tem duração de aproximadamente quatro semanas, dependendo do produto. Com carga horária de seis horas de segunda a sábado, a remuneração para algumas dessas vagas pode chegar a 1.400 reais, mais valor variável de performance de resultados em algumas oportunidades. O colaborador também terá benefícios compatíveis com o mercado.

Atualmente, a Concentrix conta com mais de dois mil colaboradores e cinco unidades, sendo três na capital paulista (Água Branca e Barra Funda), uma em Barueri e uma na região Nordeste, em Fortaleza (CE).

Os interessados em participar da seleção devem se inscrever através do link: http://brazil.concentrix.com/.

Sobre a Concentrix



Parte do Grupo SYNNEX, a Concentrix é líder em serviços globais de alto valor. A empresa oferece serviços end-to-end, inovações tecnológicas, análise de dados, otimização de processos e melhorias de negócios. A empresa global transforma a experiência do cliente e agiliza processos específicos de front e back office ao fornecer o maior valor de cada interação com o cliente. Com unidades em 25 países , uma equipe de mais de 100 mil colaboradores atendendo em mais de 40 idiomas, a Concentrix possui expertise em dez setores: bancos e serviços financeiros, saúde e farmacêutica, seguros, tecnologia, equipamentos eletrônicos, varejo e e-commerce, órgãos públicos, mídia e comunicações , indústrias automotiva e de viagens, transporte & turismo. https://www.concentrix.com/about/locations/brazil/



Sobre a SYNNEX

A SYNNEX Corporation, presente no Grupo Fortune 500, é uma empresa líder em serviços de processos de negócios, otimizando as cadeias de fornecimento e prestação de serviços terceirizados com foco em gestão de relacionamento com o cliente. A SYNNEX distribui uma ampla gama de sistemas de tecnologia da informação e produtos, e também fornece projeto de sistemas e soluções de integração. Fundada em 1980, a Corporação SYNNEX opera em 25 países em todo o mundo. www.synnex.com

