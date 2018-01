Turista brasileiro é morto em assalto na Venezuela

Amazonense foi atingido com um tiro no peito durante excursão

Um turista brasileiro foi assassinado na madrugada deste domingo (14) durante um assalto em uma rodovia próxima a Puerto Ordaz, na Venezuela.

Foto: Reprodução/Facebook / Ansa – Brasil

De acordo com o ministério das Relações Exteriores, Amaury Castro da Silva é natural de Manaus, no Amazonas, e fazia parte de um grupo de turistas brasileiros que se dirigia às Ilhas de Margarita, famosa atração turística venezuelana.

O Itamaraty ainda afirmou que o Consulado brasileiro em Santa Elena do Uairen está acompanhando o caso e está em contato com as autoridades locais e com os familiares dos brasileiros.

Segundo a secretária-adjunta de Gestão Internacional de Roraima, Fátima Araújo, que está intercedendo para trazer o corpo de Silva para o Brasil, o grupo foi “inteceptado pelos ladrões quando ia para Puerto Ordaz, faltando 35 quilômetros para chegar ao destino”. Araújo informou que os ladrões armaram uma emboscada contra os brasileiros, fechando os veículos que iam na frente do comboio. O carro de Amaury era o quarto e foi interceptado pelos assaltantes que estavam em outro automóvel. A vítima teria reagido, fechando o carro dos criminosos, impedindo que os ladrões roubassem os familiares que estavam nos outros veículo.

Com isso, o amazonense levou um tiro no peito e teve seus pertences roubados.

