Produtores do Oeste baianos vão recuperar nascentes de rios

Produtores do Oeste baiano se uniram para recuperar as nascentes dos rios existentes na região. O primeiro município beneficiado é São Desidério, que vai receber recursos da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) para recuperação de nascentes em 11 comunidades.

“O Oeste Baiano é uma prova de que é possível produzir em grande escala, atendendo a legislação ambiental e investindo na recuperação e preservação das nossas riquezas naturais”, ressaltou o presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato, ao assinar, juntamente com o presidente da Aiba, Celestino Zanella, o acordo de cooperação técnica com o prefeito José Carlos de Carvalho.

Pela parceria firmada, os produtores rurais garantem o aporte financeiro. Em contrapartida, a Prefeitura se responsabiliza pelo projeto e a mão de obra. Ainda este ano, além de São Desidério, os produtores do Oeste vão investir na recuperação das nascentes de rios em Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Correntina. Mas, segundo o presidente da Aiba, não está descartada a inclusão de outros municípios:

“Já trabalhamos em parceria com prefeituras da nossa região recuperando e pavimentando estradas, num trabalho que tem beneficiado, sobretudo, as comunidades rurais. Vamos utilizar essa mesma estrutura para recuperar as nascentes dos nossos rios”.

Em São Desidério, a parceria dos produtores com a prefeitura prevê a recuperação de nascentes em áreas de preservação permanente (APP’s), que somam mais de 80 hectares, localizadas nas comunidades de Alegre da Pontezinha, Cabeceira do Salto, Alegre, Conceição de Baixo, Marias, Boqueirão do Palmeiral, Estiva, Canabravão, João Rodrigues, Baixa Bonita e Pindaíba.

Ascom | Aiba