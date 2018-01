Anitta prolonga parceria com O Boticário

A cantora pop que ano passado foi o rosto de uma das campanhas de Intense, esse ano é a embaixadora oficial da linha

Intense, do Boticário, é para descomplicar a make, facilitando o dia a dia das mulheres que não podem perder tempo. Para representar essa versatilidade, ninguém melhor que Anitta, que brilhou no ensaio do Bloco das Poderosas com uma make que é a cara de Intense, com destaque pro batom Tem que Ter.

A parceria que teve início em 2017, quando a cantora foi o rosto da campanha das novas cores de batom, e realizou um show exclusivo para mil pessoas – influenciadores, jornalistas e consumidoras da marca que compraram, no mínimo, dois dos novos batons no período de pré-venda, em algumas lojas de São Paulo – promete ainda mais sucesso em 2018.

