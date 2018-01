Alunos da Avantis Itapema terão descontos de 25% na mensalidade

Faculdade inaugura unidade em fevereiro e benefício será concedido durante todo o primeiro semestre

Os futuros acadêmicos da Avantis Itapema terão um motivo a mais para começar 2018 inscritos em um curso superior: os alunos das primeiras turmas da unidade terão 25% de desconto na mensalidade durante o primeiro semestre deste ano. As inscrições seguem abertas em: http://itapema.avantis.edu.br

A gerente de Ensino, Pesquisa e Extensão, Gabriella Depiné Poffo, destaca que o desconto será oferecido para as graduações presenciais em Administração, Ciências Contábeis e Tecnólogo Superior em Design de Interiores. “Conhecemos a necessidade da região e apostamos que o incentivo para os jovens e familiares da região reforçará a competitividade do município. Queremos que o município cresça, assim como contribuímos com Balneário Camboriú, afinal, onde houver conhecimento haverá crescimento”, afirma.

Na unidade, também será ofertada a graduação em Pedagogia, na modalidade de Ensino à Distância. A grande novidade é o curso de Design de Interiores, que irá funcionar exclusivamente na cidade. “Itapema teve um crescimento considerável no ramo imobiliário e, consequentemente, cria-se um cenário para a atuação de designers de interiores. Com a formação, buscamos suprir essa demanda”, explica Gabriella.

A Avantis Itapema inaugura em fevereiro e, inicialmente, serão disponibilizadas 50 vagas para cada curso, todos no período noturno. A unidade vai funcionar no piso superior do Shopping Russi e Russi. A escolha do espaço, localizado na Avenida Nereu Ramos, nº 3977, em Meia Praia, foi justamente para possibilitar um fácil acesso a demais serviços, como conveniência, estacionamento e praça de alimentação, além de uma vista privilegiada do mar.

