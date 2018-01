SUAV mira expansão dos negócios para shopping centers em todo o Brasil

O intuito da rede de beleza é instalar cinco unidades em 2018 em shoppings centers, principalmente em grandes centros, como as capitais

Abrir uma franquia em shopping é uma das situações mais procuradas no franchising. Hoje são diversas as opções de modelos de franquia capazes de se encaixar com todos os tipos de bolsos, como é o caso de loja de rua; franquia e-commerce (virtual); quiosque; home office (que possibilita trabalhar em casa), e food truck.

Segundo dados apontados pela ABF (Associação Brasileira de Franchising), 65,9% das franquias estão localizadas em ruas e 23% em Shoppings, seguidas do Home Office (5,3%) e em Supermercados (3,6%). Já em modalidade de operação, predominam Lojas (90%), precedidas de Quiosques (7%). As Lojas (próprias e franqueadas) também prevalecem enquanto Canal de Vendas (75,1%), seguidas do E-commerce (1,7%).

Oportunidade de negócio

Lançada no segundo semestre de 2017, a marca belo-horizontina SUAV – Depilação, Esmalteria e Design de sobrancelha pretende expandir os negócios em 2018 e visualiza grande oportunidade de negócio em shoppings centers em todo o Brasil. A intenção é conquistar cinco unidades até o final do ano em grandes centros das cidades brasileiras.

De acordo com Diogo Cordeiro de Oliveira, diretor executivo da SUAV, os shoppings estão flexibilizando muito as condições comerciais, devido à situação econômica dos brasileiros. “Conseguimos estar em local com grande fluxo de pessoas, fortalecendo a marca. Nosso modelo de atendimento express está alinhado ao público que quer ser atendido na hora, como é o caso dos shoppings, onde as pessoas estão lá por vários outros motivos”, explica.

O empresário ressalta que a maior procura por novos investidores continua sendo por unidades de rua. No entanto, esse cenário tende ir mudando aos poucos, pois as unidades de shopping fortalecem a credibilidade da marca em exposição. Algo fundamental para acelerar o crescimento da rede.

A instalação das primeiras unidades em shoppings centers possibilitará a SUAV faturamento superior a 30%, em média, comparado com as lojas de rua.

Ambiente atraente

Diogo explica que o público-alvo da rede continuará sendo o feminino, mas com a instalação de unidades em shoppings deverá atrair ainda mais a classe A e B. Outro ponto é que a instalação da SUAV em shoppings contará com o mesmo perfil, porém focado, é claro, em identidade visual mais atrativa, com maior investimento em decoração.

As vantagens da franquia SUAV

A SUAV vem marcando presença e nome pelo Brasil. Ela foi a primeira rede de esmalteria a ser criada em Belo Horizonte. Atualmente, a marca conta com 6 unidades (entre próprias e franqueadas) em lojas de rua, e faz parte da holding Encontre Sua Franquia, responsável pela consultoria e destaque no setor de franquias, através do idealizador Henrique Mol.

Trata-se de uma marca forte, com administração estruturada, simples gestão, além de ser uma rede que oferece os três serviços mais procurados pelas mulheres em único espaço, de forma ágil e atendimento exemplar.

Suporte o franqueado

O compromisso com o investidor é uma das maiores forças da rede. Na SUAV o interessado tem a oportunidade de conhecer de perto a operação in-loco (Discovery Day), e após a assinatura de contrato da franquia passará pela etapa de análise para o local de instalação, seguida do projeto visual de montagem; Assessoria de implantação; Assessoria de inauguração; Treinamento, e Suporte pós-inauguração. Ou seja, a rede de franquias está presente em todas as etapas para abertura da franquia, oferecendo todo suporte adequado para o futuro investidor.

“Ao fechar com a franquia SUAV será ofertado auxílio na contratação e treinamento total da primeira equipe e do franqueado com duração de 5 dias. Após o início da operação serão disponibilizadas datas para treinamentos recorrentes além de consultorias de campo”, acrescenta Diogo.

Para ser franqueado SUAV em Shoppings é necessário investimento médio de R$155 mil, (incluindo taxa de franquia mais capital de giro e taxa de instalação), com prazo de retorno para esse investimento entre 24 e 36 meses. Um dos atrativos da rede é o faturamento (bruto) que poderá chegar a R$ 90 mil no mês.

Escolha do ponto ideal

E se você está se perguntando: Como irei saber se esse ponto é realmente o mais adequado para eu abrir minha franquia, já pode ficar tranquilo. É que a marca é responsável por auxiliar o investidor na escolha do ponto ideal.

A SUAV trabalha com ferramentas de geolocalização capazes de analisar a área geográfica do futuro empreendimento através de estudos disponibilizando tudo isso na forma de mapas. Esse serviço ainda possibilita direcionar estratégias de campanha de marketing e expansão dos negócios para viabilizar ainda mais o negócio. Tudo isso em total parceria com o franqueado.

Diogo ressalta que para abrir uma loja em shopping centers é necessário que o empreendimento esteja localizado exatamente em áreas de grande fluxo de clientes alvo da marca.

“Temos uma equipe responsável pela negociação de pontos comerciais, onde conversamos frequentemente com shoppings, entendendo a realidade de consumo e públicos”, conclui o empresário.

Sobre a SUAV

A rede SUAV inovou ao criar a primeira franquia de esmalteria em Belo Horizonte (MG) em 2010 e entrou para o franchising no segundo semestre de 2017. Com seis unidades em operação na capital mineira, tem como foco atendimento sem hora marcada, além de ser diferencial e ágil. A franquia possui gestão simples do negócio com boa margem de lucratividade de 20%, além de oferecer um mix de serviços muitos procurados e atraentes como depilação, design de sobrancelhas e esmalteria. O investimento total chega a R$ 125 mil, com expectativa de prazo de retorno do investimento entre 24 a 36 meses. www.suav.com.br