Sóbrancelhas adapta modelo móvel para ação social em todo país

Está na essência da empreendedora Luzia Costa ajudar o próximo. Sua história é cercada por provas que fazer o bem é sempre o melhor caminho. Luzia que teve uma trajetória cheia de obstáculos, nunca desistiu e conquistou seu sucesso a frente do Grupo Cetro, detentor das marcas Sóbrancelhas e Beryllos. E desde que iniciou sua vida profissional, nunca deixou de auxiliar as pessoas que precisavam. Desde que seu centro de treinamento foi fundado para ensinar outros profissionais, a empresária já atendia pessoas que não tinham condições de fazer algum servido específico de beleza. Levando toda essa bagagem, Luzia, assim que fundou a rede de franquias Sóbrancelhas e começou a crescer, transformou os treinamentos da marca em algo mais especial, onde além de treinar as colaboradoras, leva um pouco de autoestima para mulheres que muitas vezes não possuem dinheiro para pagar uma passagem de ônibus, por exemplo. "Já passei muitas dificuldades, e sei o quanto é difícil ter um pouco de cuidado conosco, quando estamos passando por problemas e o quanto nos faz bem quando temos um toque de beleza. Um ato de carinho e cuidado a mulher é essencial nessa jornada, por isso sempre prezo por fazer essa diferença na vida dessas pessoas", completa a empreendedora. Pensando em transferir para os franqueados essa preocupação com o próximo e atender o Brasil todo, a empresária acaba de adaptar seu modelo móvel, o Sóbrancelhas Truck, para ações sociais da marca por todo o país. "Lançamos o Sóbrancelhas Truck para ser mais um investimento, porém, hoje temos nossos modelos muito consolidados e preferimos transferir essa oportunidade para o que realmente é necessário, levar além da beleza e autoestima, o conforto de nossas lojas para quem precisa". A ação com o nome "Truck do Bem" começou a rodar por São Paulo, com a parceria entre o Projeto Trabalho Novo, da Prefeitura de São Paulo, onde atendeu mais de 150 pessoas em condições carentes. Além da capital, o projeto já atendeu também na região do Vale do Paraíba, mais de quatro associações levando carinho para mais de 100 mulheres. E a nova ideia, não pára por aí, Luzia Costa quer levar o Truck do Bem para todos os estados que possuem unidades da marca e ainda dar a oportunidade para o franqueado também fazer o bem. "Nossa ideia é incentivar nossos franqueados a fazer essas ações. Caso conheçam associações e comunidades que precisam em sua região, podemos levar o Truck para o local em parceria com a unidade", diz. A Sóbrancelhas pretende atender mais de 1000 mulheres e homens com o Truck do Bem. Confira o vídeo sobre a ação: www.youtube.com/watch?v=aeBAyST6wVU Sobre a Sóbrancelhas A Sóbrancelhas é uma empresa especializada no embelezamento do olhar e da face. Fundada pela empresária Luzia Costa, com mais de 10 anos de experiência, desenvolveu uma visão empreendedora e percebeu a necessidade do mercado no setor de estética e beleza, voltado para o serviço personalizado para sobrancelhas. Em dezembro de 2013, a primeira unidade foi lançada na cidade de Taubaté/SP no formato de loja e logo gerou grande repercussão, não somente pelos excelentes serviços prestados, como também pela oportunidade de negócio oferecida para quem deseja um investimento de alta rentabilidade e fácil gestão. Posteriormente foi lançado o sistema de quiosques, sendo pioneiro no Brasil, o que gerou resultados surpreendentes e uma visibilidade muito expressiva, consolidando ainda mais a marca. Com serviços e toda uma linha de produtos de marca própria, a rede atualmente possui unidades em todo Brasil e também na Argentina.