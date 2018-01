ComparaOnline realiza promoção para seguros auto e cobre oferta da concorrência

No mês em que as pessoas buscam economia para equilibrar os gastos, marketplace de comparação de produtos financeiros garante melhor preço no seguro auto para carros 0 km na Quinzena Carro Zero

São Paulo, janeiro de 2018 – O início do ano vem acompanhado de diversos gastos típicos do período como: IPTU, IPVA, uniforme e material escolar, entre outros. Pensando nisso, a ComparaOnline, marketplace de comparação de seguros e produtos financeiros, preparou uma promoção para quem acabou de comprar um carro e está na busca pelos melhores preços de seguros. É a Quinzena Carro Zero, que entre os dias 18 e 31 de janeiro oferecerá a garantia do preço mais baixo e a cobertura das propostas dos concorrentes para veículos 0 km.

Para participar, basta cotar no site da ComparaOnline e ter a proposta oficial de qualquer concorrente com preço menor, para apresentar na revisão da cotação pelo atendimento da Compara. A promoção é exclusiva para seguros novos de carros 0 km, e o preço será coberto com base nas mesmas condições de cobertura (não necessariamente pela mesma companhia de seguro) e mesmo perfil de condutor cotado nas outras seguradoras. A Quinzena Carro Zero é válida apenas para propostas das seguradoras parceiras: Porto Seguro, Itaú Seguros, Azul Seguros, Allianz, HDI Seguros, Liberty Seguros, Bradesco Seguros, Suhai Seguros e Cardif Auto Fácil.

De acordo com o CEO da ComparaOnline no Brasil, Paulo Marchetti, a promoção faz parte de uma série de ações que a empresa planeja para beneficiar o consumidor. “A ComparaOnline sempre pensa em formas de ajudar o cliente a conseguir o seguro que melhor lhe atender com o melhor custo benefício. Sabemos que em janeiro há diversos gastos extras que nem sempre são planejados, mas que também existem boas negociações para a compra de veículos 0 km. Para o cliente aproveitar essas oportunidades e não aceitar qualquer preço, criamos a Quinzena Carro Zero para ajudá-lo a comparar opções e economizar com segurança nesse momento”, finaliza Marchetti.

Para mais informações sobre a campanha, acesse: www.comparaonline.com.br/

Sobre a ComparaOnline

A ComparaOnline é um marketplace de comparação de seguros e produtos financeiros. Fundada em 2009 no Chile, a empresa também está presente no Brasil e Colômbia. Por meio do site é possível comparar seguros de empresas como Porto Seguro, Itaú Seguros, Azul Seguros, Allianz, HDI Seguros, Liberty Seguros, Bradesco Seguros, Suhai Seguros e Cardif Auto Fácil e realizar todo o processo de aquisição. Além de seguro auto, a ComparaOnline também oferece a possibilidade do consumidor encontrar seguro viagem, cartões de crédito, seguro de vida, consórcio de carro, moto e imóveis.