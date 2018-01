Trisoft prevê ultrapassar consumo de lã de PET equivalente a mais de 2 bilhões de garrafas retiradas do meio ambiente em 2018

Somente este ano, o consumo deve ser de mais de 650 milhões de garrafas. A empresa segue na dianteira como a maior fabricante de itens com fibras de PET da América Latina



A Trisoft se firma mais uma vez como a precursora de um mercado consciente e ultrapassar, este ano, o consumo de lã de PET equivalente a mais de 2 bilhões de garrafas retiradas do meio ambiente. Na busca por um mercado mais sustentável, a Trisoft, que há 20 anos retirou completamente a água do processo produtivo e há mais de 5 anos usa fibras de garrafas PET como matéria prima se tornou a maior fabricante de itens com PET da América Latina. Hoje, são mais de 97 segmentos do mercado atendidos pela empresa. Este ano, o consumo de garrafas deve ultrapassar 650 milhões, completando um total de mais de 2 bilhões de garrafas PET – a Trisoft utiliza as garrafas já transformadas em fibra, o que ajuda a cadeia produtiva, desde os catadores, cooperativas, até as empresas que beneficiam o material para a indústria,

Para Maurício Cohab, Diretor da Trisoft, é preciso unir consciência a um esforço contínuo e não desanimar diante das dificuldades: “a adaptação para a utilização da matéria prima reciclada não foi fácil no começo, mas nós tínhamos um propósito e por isso perseveramos, mostrando, aos poucos, aos nossos clientes, as inúmeras vantagens da lã de PET” completa ele. Entre as vantagens, Maurício cita a durabilidade, a facilidade de utilização, o fato de ser hipoalergênica e não propagar chamas, entre outros.

Os números comprovam que a Trisoft está no caminho certo: serão mais de 2 bilhões de garrafas consumidas até o final de 2018, em 7 linhas de produtos, que atendem a 97 segmentos da indústria e são absorvidos por outras empresas, como matéria prima, ou vendidos ao consumidor final. A empresa trabalha para que a matéria prima reciclada seja cada vez mais valorizada e comprova a qualidade do produto fabricado: sua linha decorativa para tratamento acústico, por exemplo, formada por baffles, nuvens acústicas, cobogós e revestimentos para teto e paredes, estiveram e estão presentes em 4 eventos Casacor espalhados pelo país, com projetos assinados por designers renomados e premiados pela mídia e pelo público. “Nós fabricamos com material extraído das ruas um produto incrível, e queremos servir de exemplo para outros mercados”, finaliza o empresário.

Sobre a Trisoft

A Trisoft é a maior empresa da América Latina em produção de itens com lã de PET. Atuando há mais 55 anos no mercado, com qualidade, seriedade e responsabilidade sócio ambiental, investe em tecnologia para o desenvolvimento de produtos, transformando a despoluição do planeta em matérias primas para fazer produtos que melhoram a vida das pessoas. Seu objetivo é revolucionar o mercado, promovendo sustentabilidade e a possibilidade cada vez maior das empresas aderirem à logística reversa.

