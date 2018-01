Cotação do bitcoin volta a cair em meio a restrições na China

IstoÉ Online com Ansa

16.01.18 – 18h07 ROMA, 16 JAN (ANSA) – A moeda virtual bitcoin voltou a cair nesta terça-feira (16) e é cotada em menos de US$ 12 mil, cerca de um mês depois de ter batido o recorde histórico de US$ 19,7 mil.

Por volta de 18h, a criptodivisa valia por volta de US$ 11,4 mil, em meio a novas restrições que começam a tomar forma na China. Segundo a agência “Bloomberg”, Pequim quer bloquear o acesso de investidores locais a plataformas de moedas virtuais no exterior para combater fraudes e lavagens de dinheiro.

Recentemente, o governo da Coreia do Sul também disse que está preparando um decreto para proibir a negociação de criptodivisas no país. Já no Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) proibiu fundos de investimento de aplicarem em moedas virtuais.

(ANSA)