Promotor do GAECO e a mulher são encontrados mortos no Rio

O promotor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Marcus Vinicius da Costa Moraes Leite, foi encontrado morto, nesta terça-feira, 16, junto com a mulher, a também servidora do órgão, Luciana Alves de Melo. Os corpos do promotor, que integrava o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do MP, e da mulher estavam no interior de um apartamento na Rua Coronel Paulo Malta, na Barra da Tijuca, bairro da zona oeste do Rio.

De acordo com as primeiras informações do MP, o casal foi vítima de projétil de arma de fogo. A arma do crime foi encontrada no local, não havendo indícios de invasão ou assalto. “A Polícia Civil acredita que os fatos ocorreram na madrugada de domingo, 14, para segunda, 15, não sabendo determinar ainda as circunstâncias das mortes”, informou o MP.