OMS coloca São Paulo em área de risco para febre amarela; governo antecipa campanha de vacinação

GENEBRA – A OMS passou a considerar nesta terça-feira, 16, todo o Estado de São Paulo como área de risco de febre amarela e recomendou que todos os estrangeiros que façam viagens à região estejam vacinados.

“Considerando o nível elevado da atividade do vírus da febre amarela observado em todo o Estado de São Paulo, a OMS determinou que, além de áreas listadas em avaliações anteriores, o Estado de São Paulo inteiro deve ser também considerado como risco de transmissão de febre amarela”, apontou a entidade, em um comunicado publicado nesta terça-feira. “Consequentemente, a vacinação contra a febre amarela é recomendada para viajantes internacionais visitando quando área no estado de São Paulo”, disse.Governo antecipa campanha de vacinação contra febre amarela

O secretário de saúde do Estado de São Paulo, David Uip, avisou que a campanha de vacinação contra a febre amarela no Estado foi antecipada de 3 de fevereiro para o dia 29 de janeiro. A intenção do governo de São Paulo é vacinar 7 milhões de pessoas durante o ano – mesmo número de pessoas que foram vacinadas ano passado.

A informação e da Coluna Direto da Fonte, da jornalista Sonia Racy, do jornal O Estado de S. Paulo.