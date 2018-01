Chape e Rossi são finalistas do Laureus por “volta por cima”

Premiação do Oscar do esporte será dia 27 de fevereiro em Mônaco

A Chapecoense foi indicada nesta terça-feira (16) como finalista do prêmio Laureus World Sports 2018, considerado o Oscar do esporte, para disputar a categoria “Retorno do Ano”, ao lado do motociclista italiano Valentino Rossi.

saiba mais Fla vence outra, chega às quartas e pode pegar Corinthians

Corinthians admite erro e corrige valor da venda de Jô

Irmão de Ronaldinho Gaúcho confirma aposentadoria do craque

Será? Di María afirma que Messi já é o melhor de todos os tempos

Marlos Moreno, Gabigol e CR7; confira o vai e vem de terça

A indicação dos que vão disputar o prêmio acontece após a votação da mídia esportiva de todo mundo. A cerimônia ocorrerá no dia 27 de fevereiro, em Entre os concorrentes para a categoria “Retorno do Ano” está o Barcelona, os corredores Justin Gatlin e Sally Pearson, o impressionante retorno do Roger Federer depois de uma lesão no joelho, além de Rossi, que voltou a competir após sofrer dois acidentes durante a última temporada.



Foto: EPA / Ansa – Brasil

Já a indicação da Chape ocorre pelos resultados conquistados na última temporada após o trágico acidente aéreo que matou 71 pessoas, entre jogadores, dirigentes e jornalistas, em novembro de 2016.

No ano passado, o time já havia sido indicado para disputar a categoria “melhor momento esportivo do ano”, pelo retorno aos campos após o acidente. A votação é aberta ao público e pode ser feita através deste site https://mylaureus.com/.

Confira abaixo a lista de todos os indicados ao prêmio:

Melhor Atleta Masculino

Roger Federer (Tênis)

Cristiano Ronaldo (Futebol)

Mo Farah (Atletismo)

Chris Froome (Ciclismo)

Lewis Hamilton (Fórmula 1)

Rafael Nadal (Tênis)

Melhor Atleta Feminino

Serena Williams (Tênis)

Garbiñe Muguruza (Tênis)

Caster Semenya (Atletismo)

Allyson Felix (Atletismo)

Katie Ledecky (Natação)

Mikaela Shiffrin (Esqui)

Melhor Equipe

Equipe da França na Copa Davis (Tênis)

Golden State Warriors (Basquete)

Equipe Mercedes (Fórmula 1)

New England Patriots (Futebol Americano)

Equipe da Nova Zelândia (Remo)

Real Madrid (Futebol)

Revelação do ano

Anthony Joshua (Boxe)

Kylian Mbappé (Futebol)

Jelena Ostapenko (Tênis)

Sergio Garcia (Golfe)

Giannis Antetokounmpo (Basquete)

Caeleb Dressel (Natação)

Retorno do ano

Barcelona (Futebol)

Roger Federer (Tênis)

Valentino Rossi (MotoGP)

Sally Pearson (Atletismo)

Justin Gatlin (Atletismo)

Chapecoense (Futebol)

Melhor Atleta Paralímpico

Marcel Hug (Atletismo)

Yui Kamiji (Tênis)

Oksana Masters (Esqui cross-country)

Bibian Mentel-Spee (Snowboard)

Jetze Play (Ironman)

Markus Rehm (Atletismo)

Melhor Atleta de Ação

Tyler Wright (Surfe)

John John Florence (Surfe)

Anna Gasser (Snowboard)

Mark McMorris (Snowboard)

Nyjah Huston (Esqui)

Armel Le Cléac?h (Remo)

Melhor momento esportivo

The Iowa Hawkeyes e seus emocionantes torcedores da ?Kinnick Wave?

Bradley Lowery, o torcedor de futebol de seis anos

Kimi Räikkönen e seu fã de 6 anos Thomas Danel

Chapecoense e o retorno ao futebol após o trágico acidente

Billy Monger, um inspirador piloto do automobilismo