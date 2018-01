Piracanjuba Pró-Campo oferece cursos gratuitos para produtores rurais

O Piracanjuba Pró-Campo está com inscrições abertas para cursos de capacitação de produtores rurais, funcionários de fazendas, estudantes e pessoas ligadas à área de produção de leite. Os treinamentos são gratuitos e os participantes têm direito a alojamento e refeições, sem custo adicional. Para se inscrever, é necessário ser alfabetizado e maior de 18 anos. Outras informações podem ser adquiridas nos telefones (62) 99917-5551 / (62) 99994-1411 ou nos e-mails ronaldo.gomes@piracanjuba.com.br e leonardo.roberto@piracanjuba.com.br

O treinamento completo tem duração de 6 dias (segunda a sábado) e são ministrados cursos de Bovinocultura de Leite e Inseminação Artificial de Bovinos. Além disso, são oferecidos outros cursos como Casqueamento Preventivo de Bovinos, Manejo de Pastagens, Operação e Manutenção de Ordenha Mecânica, Alimentação de Bovinos de Leite, Construção de Cerca Elétrica, Manejo e Ordenha e Qualidade de Leite, Manejo Racional de Bovinos e Leite; Manutenção e Operação de Sistemas de Irrigação por Aspersão; Recuperação de Matas Ciliares e Áreas Degradadas, Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas.

O projeto é realizado na unidade de treinamento do Centro de Apoio ao Produtor de Leite Piracanjuba Pró-Campo, localizado na Rodovia GO 020, KM 48, Zona Rural – Bela Vista – GO, e conta com a parceria do SENAR/GO. Os cursos estão disponíveis para qualquer pessoa interessada em atuar no segmento.

Números

Atualmente, 4499 pessoas foram capacitadas desde o início do projeto, em 2010, e, por lá, passaram mais de 7216 visitantes. O Centro de Apoio Piracanjuba Pró-Campo conta com vários tipos de pastagens e diversos sistemas produtivos e de manejo do rebanho leiteiro.

Recria de Fêmeas

Em 15 de abril de 2015, para que os produto­res pudessem alcançar a excelência em sua atividade, foi inaugurado, dentro do Pró-Campo, o Projeto de Recria de Fêmeas. A iniciativa, com foco na terceirização da recria, por parte de outro produtor, funciona como uma espécie de “hotel de bezerras”, onde os animais dos produtores parceiros são levados logo após o nascimento e retornam às suas propriedades de origem já próximos do primeiro parto.

Em março de 2017 foi entregue o primeiro lote de novilhas prenhas a um dos participantes do Projeto de Recria de Fêmeas.

Sobre a Piracanjuba

Com 62 anos de mercado e ocupando a posição de 13ª marca mais presente nos lares de todo o país, a Piracanjuba preza pela qualidade e por oferecer produtos que encantem os consumidores. A história, que começou em 1955, apresenta, ao longo do tempo, marcos importantes, com lançamentos de produtos nutritivos, pioneiros e inovadores. As bebidas lácteas com cereais e os produtos zero lactose para pessoas com intolerância à lactose são alguns dos exemplos e fornecem ainda mais praticidade aos consumidores. Com isso, a marca tem trabalhado para se antecipar às tendências e agradar com qualidade.

Sobre o Laticínios Bela Vista

O Laticínios Bela Vista possui um portfólio com mais de 120 produtos, distribuídos nas marcas Piracanjuba, Pirakids, LeitBom e Chocobom. Os itens são comercializados em todas as regiões do Brasil. A empresa reúne cinco Unidades Fabris próprias e uma terceirizada, localizadas em Bela Vista de Goiás (GO), Dr. Maurício Cardoso (RS), Governador Valadares (MG), Itapetininga (SP), Maravilha (SC) e Sulina (PR). Juntas, as fábricas têm capacidade de processar mais de 5 milhões de litros de leite por dia, mobilizando 2,4 mil colaboradores diretos. A empresa é uma das cinco maiores indústrias de laticínios do Brasil e tem recebido importantes premiações e reconhecimentos nacionais e internacionais relacionados à marca Piracanjuba, aos produtos e à gestão, fundamentada em valores sólidos, como ética, valorização das pessoas e responsabilidade socioambiental.

Serviço:

Piracanjuba Pró-Campo

Rodovia GO 020 Km 48 – Zona Rural – Bela Vista de Goiás – GO

Informações: (62) 99994-1411 / 99917-5551 / 99973-9480

http://www.piracanjuba.com.br/pro-campo-o-que-e.php