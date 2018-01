Centro Universitário Senac está com inscrições abertas para processo seletivo de graduação presencial e EAD

A inscrição é feita pela internet e o candidato escolhe a forma de ingresso, que pode ser com nota do Enem ou por meio de prova de redação. Prazo nos cursos presenciais vai até 2/3 e no EAD se estende até 11/3

O Centro Universitário Senac está com as inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos de graduação presencial e EAD (ensino a distância). As inscrições para os cursos presenciais vão até 2/3 e contemplam os campi Santo Amaro, na capital; Águas de São Pedro e Campos do Jordão no interior, que contam com dois hotéis-escola para a prática profissional, além das unidades Tiradentes e Lapa Scipião, também na capital. No EAD, o prazo prossegue até 11/3 e o candidato pode escolher entre 232 polos no país credenciados pelo Ministério da Educação (MEC).

A inscrição é feita pela internet: o candidato escolhe o curso de preferência, faz login e seleciona a forma de ingresso no processo seletivo, que pode ser com nota do Enem ou por meio de prova de redação.

Graduação presencial – os cursos presenciais têm duração de dois a cinco anos, dependendo do formato escolhido, e de diferentes áreas do conhecimento: gestão e negócios; moda; gastronomia; hotelaria e turismo; eventos e lazer; tecnologia da informação; saúde e bem-estar; arquitetura e urbanismo; comunicação e artes; design e engenharia.

Graduação a distância – na modalidade a distância, há opções de Bacharelados em Administração e em Ciências Contábeis, além dos cursos de Tecnologia em Comércio Exterior; Gestão Comercial; Gestão de TI; Recursos Humanos; Gestão Financeira; Gestão Pública; Logística; Marketing; Processos Gerenciais. A novidade fica por conta do Tecnologia em Gestão Ambiental. Também há oferta da Licenciatura em Pedagogia.



Para todas as opções ofertadas, o Centro Universitário Senac propõe uma dinâmica de ensino alinhada às tendências do mundo do trabalho, com base em atividades curriculares e extracurriculares que envolvem os universitários com a realidade da profissão que escolheram, antes mesmo de se formar.

Nota máxima no MEC – pela qualidade do ensino e da infraestrutura disponibilizadas aos alunos e funcionários, o Centro Universitário Senac conquistou nota 5 na avaliação do Ministério da Educação (MEC) para os cursos presenciais e a distância. Segundo dados do e-MEC, atualmente, cerca de 3% das instituições superiores do país possuem a nota. A classificação atesta a excelência do Centro Universitário Senac, que há mais de 25 anos trabalha para desenvolver o potencial empreendedor no processo de aprendizado, aliando teoria à prática e proporcionando a internacionalização do conhecimento por meio de parcerias institucionais.



Graduação Período de inscrição Taxa Inscrição Informações e Inscrições Presencial Até 2/3 R$ 50 www.sp.senac.br/vestibular EAD Até 11/3 Isento www.ead.senac.br/graduacao

Janeiro/2018

Informações para imprensa

MZ Group

Cleide Rodrigues

Marcela Freitas

Tel.: 11 3529-3495

senac@mzgroup.com