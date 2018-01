Professores e equipe diretiva e pedagógica da REME participam de capacitação em Três Lagoas

O projeto de formação tem como objetivo fortalecer a escola no cumprimento da sua função social e da prática pedagógica dos professores

“A escola que temos e a escola que queremos” é o tema da Semana Pedagógica deste ano, voltada para a capacitação dos professores e equipe diretiva e pedagógica da Rede Municipal de Ensino (REME) de Três Lagoas.

O projeto, realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), será realizado nos primeiros seis dias (02 a 09 de fevereiro) que antecedem o início das aulas escolares com atividades que fortaleçam a escola no cumprimento da sua função social e da prática pedagógica dos professores.

Segundo a Diretoria Educacional e Pedagógica, serão desenvolvidas atividades como: estudo e análise dos resultados de aprendizagem dos alunos do ano de 2017; a reestruturação do Projeto Político Pedagógico (PPP) e regimento escolar; elaboração do Plano de Ação da Escola com a definição de seus objetivos e metas de aprendizagem para 2018 e planejamento dos conteúdos e das aulas a serem desenvolvidas pelos professores durante o ano letivo de 2018.

TEMAS ABORDADOS

Segundo a diretora Educacional Pedagógica, Angela Brito, os dias 02; 05; 06 e 09 foram destinados à escola e os dias 07 e 08 destinados à SEMEC para a formação de todos os professores.

Os dois dias (07 e 08) serão abordados, pelos palestrantes convidados, temas de relevância para o trabalho do professor nos dias atuais, tais como: a gestão de sala de aula e a aprendizagem; a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e a construção da nova proposta curricular da REME; a neurociência na escola e cognição da aprendizagem; o adolescente e o fenômeno da automutilação; entre outros.

Para a Profª Angela, “a diretoria está ciente que as temáticas propostas estão longe de esgotar as discussões necessárias, as quais precisam ser aprofundadas e mantidas no cotidiano da escola, por meio de um processo construído coletivamente, considerando as diferentes realidades de cada instituição de ensino, mas estamos no caminho dessa construção”, explica.

Ainda de acordo com a diretora, é fundamental para a SEMEC que as ações de formação continuada respeitem os conhecimentos e os saberes que constituem o contexto escolar e que fazem parte das vivências e experiências construídas pelo professor ao longo de sua trajetória profissional.

“Nesse sentido, a Política de Formação continuada da REME, que está sendo construída, tem na reflexão-ação-reflexão seu princípio basilar para que os conhecimentos científicos e pedagógicos se inter-relacionem com os conhecimentos advindos da experiência e promova a construção de práticas educativas adequadas aos princípios que sustentam as propostas curriculares e os projetos político-pedagógicos das unidades educativas da Rede Municipal de Educação”, finaliza Angela.

Asc | PTL’s