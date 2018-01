Aulas semanais acontecem de 23 de janeiro a 3 de abril de 2018 e abordam os problemas gramaticais mais frequentes no trabalho com o texto

O curso de sucesso Gramática para preparadores e revisores de texto terá nova edição on-line. As dez aulas semanais com Ibraíma Dafonte Tavares acontecem de 23 de janeiro a 3 de abril de 2018 e as inscrições podem ser feitas até 23 de janeiro. Dentre os assuntos abordados, estão os problemas de comunicação, os níveis de intervenção editorial, a coesão e a coerência textual, uso dos verbos, concordância verbal e concordância nominal, uso de pronomes no português do Brasil, regência verbal, utilização de artigos e crase. São também esclarecidas as dúvidas mais frequentes sobre o emprego da vírgula e outras questões de linguagem. Clique na imagem abaixo e assista ao vídeo sobre o curso.