Líbero Alan, campeão mundial, está perto de assumir nova função: a de pai

Rio, 17/1/2018 – Acostumado às vitórias com a seleção brasileira e nos clubes por onde passou na Rússia, Bélgica e mais recentemente, na Romênia, o líbero Alan, do Montes Claros Vôlei (MG), vive a expectativa de assumir um novo papel em breve: o de pai. Casado há cinco anos com Nabila, ex-nadadora do Pinheiros e do Sesi-SP, o casal aguarda a chegada de Nicolas no mês de março.

“Primeiro filho e a ansiedade começou desde quando soubemos da gravidez. Fica a vontade de querer ver o rostinho dele, mas está chegando a hora de poder dizer “meu filho”. Uma sensação única”, disse Alan, 37 anos. O líbero fez parte da conquista do título mundial da seleção brasileira em 2010, na Itália. Sua última convocação foi em 2013, quando conquistou a medalha de ouro no Sul-Americano, na Copa Pan-Americana e a prata na Liga Mundial.

Após uma temporada na Bélgica e duas na Rússia, onde atuou no Dínamo de Moscou – no qual conquistou o título da Copa da Rússia, da Supercopa e da Superliga – e no Lokomotiv, Alan foi para a Romênia. O jogador retornou ao Brasil em maio do ano passado.

“Muito bom poder voltar ao voleibol brasileiro. Montes Claros é um time que sempre brigou para estar entre os primeiros, já fez até final de Superliga e me deu essa oportunidade de voltar ao mercado. E a posição de libero no Brasil está ficando cada vez mais difícil”, concluiu Alan.

No último sábado (13/1), o Montes Claros comemorou sua terceira vitória na Superliga. Foi sobre o JF Vôlei, por 3 sets a 1, em Juiz de Fora. O time, que ocupa o d[ecimo lugar na classificação, receberá o Minas, nesta sexta-feira (19/1).

Foto em anexo: Alan e a esposa Nabila no chá de bebê de Nicolas – Arquivo pessoal

FnSocial | Assessoria de Imprensa líbero Alan