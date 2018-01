Duplo atentado na Nigéria deixa mais de 10 mortos

MAIDUGURI, 17 JAN (ANSA) – Um duplo atentado suicida em um mercado de Maiduguri, no norte da Nigéria, deixou pelo menos 12 pessoas mortas e 48 feridas nesta quarta-feira (17).

O balanço foi fornecido por um funcionário do serviço de emergência local. Segundo relatos de testemunhas, uma mulher detonou o próprio corpo dentro do mercado, enquanto um homem se explodiu do lado de fora – este último não fez nenhuma vítima.

Maiduguri é capital do estado do Borno, base do grupo terrorista Boko Haram, que deseja implantar um regime fundamentalista islâmico no norte da Nigéria, de maioria muçulmana.

(ANSA)