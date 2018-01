Fogo destrói carreta de eucalipto em área de plantação

Bombeiros de Três Lagoas trabalharam quase quatro horas no local

18 JAN 2018 – 06h:27 – Por Valdecir Cremon – JPNews



Uma carreta usada no transporte de toras de eucalipto para uma fábrica de celulose de Três Lagoas foi destruída pelo fogo, na madrugada de hoje (18), dentro de uma área rural, a cerca de 45 quilômetros da cidade.

Bombeiros foram chamados pelo motorista do veículo ao local às 2h20 e trabalharam por cerca de quatro horas no incidente. A carreta e a carga foram totalmente destruídas pelo fogo. A empresa, dona do equipamento e da carga, não estimou o prejuízo.

Não há informações das possíveis causas do incidente. Não houve feridos.