Rose Modesto concede entrevista coletiva sobre Aquário do Pantanal

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – A governadora em exercício, Rose Modesto, concede entrevista coletiva à imprensa nesta quinta-feira (18.1), às 9h, na Governadoria, sobre a retomada das obras no Aquário do Pantanal.

O termo que permitirá o prosseguimento da obra foi assinado ontem (17.1) por Rose, pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, com aval do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPE/MS) e Tribunal de Contas do Estado.

As estimativas da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), feitas com base em orçamentos junto a empresas, apontam que serão necessários mais R$ 37 milhões para concluir a obra.

Iniciada em 2011, a obra do Aquário do Pantanal foi paralisada em 2016 por falta de recursos. Desde então, o Governo do Estado tem buscado autorização da Justiça para o aditivo necessário ao término dos trabalhos, para que o espaço seja concluído e aberto à população.

Com a vencedora da licitação desclassificada e após a segunda não ter aceitado participar da conclusão dos trabalhos, o Governo do Estadao terá que utilizar a contratação direta para finalizar o aquário.

Fernanda França, da Assessoria de Comunica da Vice-governadoria

Foto: Leca