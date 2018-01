Mato Grosso do Sul terá tempo nublado nesta quinta-feira

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 49 visualizações

Campo Grande (MS) – A previsão do tempo para esta quinta-feira (18.1) é de tempo nublado a parcialmente nublado em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), para as regiões Sudeste e Leste do Estado são esperadas chuvas de fraca a moderada intensidade. Nas demais áreas, as chuvas podem ocorrer em forma de pancadas.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 25ºC e a máxima de 30ºC.

Confira a temperatura prevista para outras cidades:

Dourados – 24ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

Corumbá – 27ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Três Lagoas – 25ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Ponta Porã – 25ºC (mínima) / 27ºC (máxima)

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)