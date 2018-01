Lançamento / Música Sertaneja: Israel & Rodolffo lançam o single “Fui Obrigado a Te Amar”

Nesta sexta-feira (19/01), a dupla Israel & Rodolffo apresenta nas plataformas digitais (Spotify, Apple Music, Deezer, Youtube, Google Play e iTunes.) o novo single “Fui Obrigado a Te Amar” – mais uma faixa inédita do DVD “Israel & Rodolffo Acústico – Voz e Violão”, álbum gravado no mês de agosto que reúne releitura de grandes sucessos da dupla e seis canções inéditas.

“A expectativa para este lançamento não poderia ser melhor! Temos apresentado algumas faixas deste novo DVD e os resultados têm sido bons demais! Estamos otimistas e esperamos que ‘Fui Obrigado a Te Amar’ seja mais um pipoco em todo Brasil”, comentam Israel & Rodolffo que acabam de ultrapassar 5 milhões de visualizações com “Casa Mobiliada” música que também integra o projeto e traz participação especial de Edson & Hudson.

Um lançamento ÁudioMix Records e Som Livre, “Fui Obrigado a Te Amar” tem letra assinada por Leo Soares / Kito. Vale destacar que o DVD “Israel & Rodolffo Acústico – Voz e Violão” tem previsão de lançamento para o mês de março.

Letra “Fui Obrigado a Te Amar”:

Mil e um lugares pra você estar

Mil e um motivos pra você se afastar

Mas prefere ficar

Aqui onde fez sua morada

Numa casa sem calçada

Velha suja abandonada

Aí arrumou toda baderna

Fez o amor valer a pena

E quebrou as minhas pernas

Fui obrigado a te amar

Mas se você me convidasse

Eu não iria recusar

Fui obrigado a te amar

Por isso eu digo obrigado por você ter me forçado

A te amar

Mas se você me convidasse eu não iria recusar

Fui obrigado a te amar

Por isso eu digo obrigado

Por você ter me forçado

A mudar, pra te amar, pra me amar

Para saber mais, acesse: www.israelerodolffo.com.br

Redes Sociais:

Facebook:/israelerodolffo

Instagram: @israelerodolffo

YouTube: /canalisraelerodolffo