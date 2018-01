Governo Federal entrega último trecho da BR-316 em AL

A obra integrará os sertões de Alagoas e Pernambuco, por rodovia pavimentada, beneficiando mais de 500 mil pessoas

Esperada há mais de 50 anos, o Governo Federal inaugura a primeira etapa da pavimentação final da BR-316, que compreende 12 Km entre o povoado de Carié e o município de Canapi (AL). A segunda e última etapa, que abrange 37 Km entre a área urbana de Canapi e a cidade de Inajá (PE), foi 80% executada e tem previsão de término para março deste ano.

A conclusão da malha asfáltica da BR-316 beneficiará cerca de 500 mil pessoas em uma das regiões mais carentes do país. O custo total da obra é de R$ 67 milhões, oriundos do Agora, é Avançar, programa lançado pelo Governo Federal em novembro de 2017, e que tem por meta concluir mais de 7 mil obras paradas em todo o Brasil, com investimento total de R$ 130 bilhões.

A BR-316 é uma rodovia federal diagonal do Brasil, com início em Belém (PA) e término em Maceió (AL), e corta os cinco estados do Pará, Maranhão, Piauí, Pernambuco e Alagoas. Com a conclusão da pavimentação, as cidades no entorno da rodovia ficarão mais acessíveis, favorecendo o crescimento socioeconômico da região.

Essa pavimentação é esperada há 50 anos e representa o objetivo do nosso programa: concluir inúmeras obras paradas no país para melhorar a vida dos brasileiros. Portanto, segurança no trânsito, conforto aos passageiros e redução dos fretes são alguns dos benefícios imediatos que todos receberão, explicou o ministro chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, que conduz o programa Agora, é Avançar.

AVANÇAR – Em Alagoas, o programa contempla 218 projetos nas mais diversas áreas, com previsão de investimento de R$ 1,7 bilhões até o fim de 2018. Na área de habitação, há 15 projetos do Minha Casa Minha Vida, com investimento de R$ 644 milhões. Na área de saúde, há 86 projetos (Radioterapia, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Redes de Apoio Psicossocial), com orçamento de R$ 8,7 milhões.

Em Canapi (AL), além de asfaltar a BR-316, o Agora, é Avançar também investe na construção de uma UBS, no valor de R$ 359 mil, e na construção de uma quadra esportiva, no valor de R$ 137 mil.

