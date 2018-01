Convênio garante estágio dos estudantes de Medicina no Hospital Auxiliadora

Assinatura em Campo Grande selou o acordo de parceria do Auxiliadora com a UFMS e Governo do Estado, por meio da Prefeitura de Três Lagoas

Estudantes do 4º ano do Curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus Três Lagoas, têm assegurado o estágio de práticas médicas, a partir de fevereiro deste ano, no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

A garantia do estágio foi firmada através de assinatura de convênio de parceria do Hospital Auxiliadora com a UFMS, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria Estadual de Saúde e Prefeitura de Três Lagoas, via Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na manhã desta sexta-feira (19), na Governadoria, em Campo Grande.

Na solenidade de assinatura do Convênio, estavam presentes: vice-governadora do Estado, Rose Modesto, acompanhada do secretário de Estado da Saúde, Carlos Coimbra; prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, acompanhado da secretária municipal de Saúde, Angelina Zuque; deputado estadual Eduardo Rocha e o vereador de Três Lagoas, Luiz Akira; Reitor da UFMS, Marcelo Turine, acompanhado dos estudantes do 4º ano do Curso de Medicina, Antônio José Correia da Costa Neto e Leonardo Eidi Matsumoto, junto com o diretor do Campus Três Lagoas da UFMS, professor Osmar Jesus Macedo.

Representando o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, participaram da solenidade: a diretora geral, Irmã Aurélia Brioschi, junto com o diretor administrativo, Marco Antônio Calderon, e o advogado André Milton; a coordenadora comercial, Cleide Alves; e a gerente de qualidade, Daniela Mekaru.

“CAMINHANDO JUNTOS”

Como expressou o diretor administrativo do Auxiliadora, a assinatura deste convênio de parceria somente foi possível porque, “caminhando juntos, nós chegamos aos nossos objetivos”, ressaltou Marco Calderon, destacando a importância da mobilização política do prefeito Angelo Guerreiro e do deputado Eduardo Rocha.

Por sua vez, o reitor da UFMS lembrou que o Curso de Medicina de Três Lagoas, foi um dos últimos cursos superiores, criados pelo Governo Federal, em 2014.

“Acreditamos que, graças a esta parceria que hoje se oficializa, ajudaremos a formar grandes profissionais da Medicina em Três Lagoas. Esta é uma importante ação coletiva institucional”, observou Marcelo Turine.

Para o deputado Eduardo Rocha, a assinatura do convênio de parceria com o Auxiliadora somente foi possível com o apoio e participação da Prefeitura de Três Lagoas.

“Esse movimento, com resultados positivos para a população de Três Lagoas e Região, mostra o quanto é importante a união de todos em torno das boas causas”, destacou o deputado, referindo-se ao envolvimento e liderança do prefeito Angelo Guerreiro, na solução desta importante causa.

CONTINUIDADE

A governadora em exercício, Rose Modesto, também ressaltou a importância da assinatura do convênio e destacou que aquele ato “é a continuidade das ações e do apoio do governador Reinaldo Azambuja”, disse.

“Com a participação e união de todos, os acadêmicos de Medicina terão mais oportunidade de adquirir conhecimento em um momento de grande desafio para a saúde pública”, finalizou Rose Modesto.

“Quem realmente ganha com tudo isso, que hoje formalizamos nesta assinatura, é a população que, certamente, terá excelentes profissionais da Saúde, com a abertura do espaço e de toda a estrutura do Hospital Auxiliadora para estágio dos estudantes de Medicina”, destacou o prefeito de Três Lagoas.

Angelo Guerreiro fez questão de agradecer a todos os que participaram das discussões e ideias para a concretização do convênio com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

