Balão Mágico realiza encontro de Lol Surprise e de Pokémon

Evento organizado pela Balão Mágico do Riopreto Shopping traz ainda mais diversão pra garotada nessa temporada de férias. Meninos e meninas têm encontro marcado neste sábado, 20 de janeiro, a partir das 14h, quando vão acontecer o 1º Encontro Lol Surprise e o 6º encontro Pokémon.

Para quem não sabe, a LOL Surprise é uma bonequinha que tem no máximo 8cm de altura cheia de charme e de estilo. Ela vem dentro de uma embalagem especial, acompanhada de sete surpresas. Daí o nome da boneca.

Você compra sem saber o que tem dentro da embalagem, com a única certeza que lá dentro haverá uma LOL e suas surpresas, que incluem uma mensagem secreta, uma cartela de adesivos, uma garrafinha para água, sapatos, roupinha e um acessório, que pode ser um óculos, uma bolsinha, um celular e muito mais.

A embalagem da boneca também pode ser usada para brincar. Ela vira uma bolsa, um pedestal para colocar a boneca paradinha, uma banheira se você encher de água, uma caminha… E, além disso, todas as bonequinhas vêm com uma mamadeira ou garrafinha de água, daí tem mais uma surpresa: ao dar água para a boneca você vai descobrir se ela chora, faz xixi ou cospe a água de volta e, se você colocar a própria boneca na água, ela também pode mudar de cor.

A LOL Surprise já tem duas séries de bonecas colecionáveis. Cada série tem cerca de 40 bonequinhas diferentes e entre elas estão as “raras” e “muito raras”. Há também a nova série Lil Sisters, que são bonequinhas “bebês”, ainda menores que as originais e que também são surpresa, colecionáveis, vem em ovinhos e com acessórios.

Já o Pokémon é um velho conhecido da turma. Sucesso imbatível na TV, com o desenho animado, e também nos jogos eletrônicos. Mas Pokémon, pra quem é “pokemaníaco”, é muito mais que isso.

As criaturas ficcionais chamadas “Pokémon”, lançadas no mercado há duas décadas, são aquelas capturadas e treinadas pelos seres humanos para lutarem um contra o outro como um esporte. A franquia começou com um par de jogos lançados para o Game Boy original, desenvolvidos pela Game Freak e publicados pela Nintendo e não demorou para se não tornar verdadeira “febre” mundo afora.

As vendas dos jogos (incluindo home console games, como Hey You, Pikachu!, para Nintendo 64) já acumularam mais de 250 milhões de cópias vendidas. Mas suas versões como itens colecionáveis também fazem muito sucesso, como as miniaturas dos bonecos Pokémon Go Pikachu e do Pokémon Tapu Koko, entre muitas outras.

UMA TARDE ESPECIAL



Por isso mesmo a tarde de brincadeiras que a Balão Mágico preparou é muito especial. Além de se encantar com os itens que vão “desfilar” no evento, a garotada vai pode brincar muito e além disso trocar cards e bonecas. Quem quiser, também poderá levar sua própria coleção para exibição.

Briefing da ação Lol

AÇÃO Promover a troca de Lol nas lojas Balão Magico e chamar a atenção para o público deste produto tão querido e disputado que além de ser colecionável é divertido e surpreendente. Outra importância relevante já comprovada é o colecionismo e o socialização para a formação da criança. PÚBLICO-ALVO A linha do Lol é atrativa para um perfil de meninas acima 5 anos de idade em diante, mas isto não exclui outros grupos e faixas etárias. Virou a queridinha do mercado. É o maior desejo de consumo da garotada no mundo todo. Podem ser levadas para as escolas e todos os lugares que quiserem levar e super fáceis de carregar. Com isso, a Balão Magico teve a ideia de aproveitar este momento e lançar uma campanha de trocas em nossas lojas físicas. PRODUTO A linha do Lol é apresentada em algumas variedades de embalagens diferenciadas. É atrativo e aguça a vontade de colecionismo. Possui grande variedade. É Fácil de manejar e de carregar, além de serem objetos de desejo da meninada. O produto está em mídias e é bem apresentado em nossa loja e com lindas embalagens. OBJETIVO. Os colecionadores de Lol tem o objetivo de aumentar e completar suas coleções. Elas querem ter todos os modelos e com esta ação facilitaremos o contato deste nicho do mercado. Buscamos fortalecer a marca e ajudaremos as fãs deste produto a se apropriar de toda coleção, além de estimular a compra. SERVIÇO

1º Encontro Lol e Surprise e 6º Encontro Pokémon

Onde: Balão Mágico do Riopreto Shopping

Quando: Dia 20 de janeiro, sábado, das 14h às 16h

Entrada gratuita

Fn | Boni Peixe