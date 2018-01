Com opções a partir de R$2.287,12, Moba Box é ótima opção para as férias

A popularização de games em estilo Moba, como League of Legends, Dota 2 e Heroes of the Storm, está criando uma geração de fãs de eSport que assistem partidas desses jogos na TV, mas que também querem jogar e até se profissionalizar para faturar salários de até R$ 30 mil por mês. E nada melhor do que aproveitar as férias para se divertir jogando no PC ou até treinar para se tornar um jogador profissional.

Pensando nesse público, a NVIDIA promove o Moba Box, uma linha de computadores Gamer desenvolvida especialmente para o entusiasta de jogos MOBA como League of Legends, DOTA 2 e Heroes of the Storm que quer levar o jogo ao mesmo nível dos jogadores profissionais.

Idealizadas e certificadas pela NVIDIA, essas máquinas têm componentes cuidadosamente selecionados para oferecer o melhor tempo de resposta aos seus comandos, altas taxas de quadros por segundo e um nível de fidelidade gráfica de altíssimo nível. E, além do Moba, todos os computadores Moba Box são capazes de rodar qualquer grande lançamento da atualidade, incluindo os populares Counter Strike: Global Offensive e Playerunknown´s Battlegrounds.

“O Moba Box é a máquina ideal para quem quer jogar games como League of Legends com a mesma qualidade presente nos PCs dos melhores jogadores do mundo. Ao comprar qualquer computador dessa linha, o jogador encontrará uma experiência sem lag e com altíssimas taxas de quadros. Ou melhor: prontos para jogar qualquer jogo lançado na atualidade e desenvolvidos com componentes selecionados cuidadosamente para oferecer o melhor custo-benefício do mercado”, explica Richard Cameron, Country Manager da NVIDIA Brasil.

