Lucas Lóh completa 27 anos e diz estar feliz na Turquia

Rio, 19/1/2018 – O ponteiro Lucas Lóh completou 27 anos nesta quinta-feira (18/1) e comemorou a data na Turquia, onde defende o Halkbank, vice-líder da liga turca e do grupo B na Champions League. O jogador também vem sendo um dos destaques da equipe nos dois campeonatos.

“Estou muito feliz, o time está muito bem nas competições e junto tenho crescido bastante, Tenho ao meu redor pessoas muito queridas e que deixam tudo mais fácil”, afirmou o brasileiro, que no mês passado, conquistou a Copa da Turquia. O jogador revelou qual seria o seu maior presente de aniversário. “Vou pensar grande e pedir para conquistar uma vaga no Final Four da Champions League nessa temporada”.

Neste sábado (20/1), o Halkbank enfrentará o Besiktas, pela 14 rodada da liga turca. Na estatísticas da competição, Lucas Lóh segue como o único dos quatro brasileiros a figurar entre os cinco destaques em dois fundamentos. Na recepção é o vice-líder, com 69¨de eficiência. Já no ataque é o terceiro colocado,, com 53% de aproveitamento.

FOTO: Arquivo pessoal

Fonte: Assessoria de Imprensa Lucas Lóh