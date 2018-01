Castelo Multicolorido é atração de férias do Catarina Fashion Outlet

Com entrada gratuita, recreação conta com escorregador, túnel e torres coloridas. Até 30 de janeiro

O Catarina Fashion Outlet abre sua agenda de atrações infantis para 2018 com o Castelo Multicolorido, um labirinto interativo de 60m2, com escorregador e um túnel que passa por dentro de três torres coloridas.

Instalado sobre o espelho d’água do shopping, o brinquedo comporta até cinco crianças simultaneamente, com limite de altura entre 90cm e 1,40m, e idade máxima de 10 anos. O horário de funcionamento é das 12h às 20h, até o dia 30 de janeiro. A participação é gratuita.

Sobre o Catarina Fashion Outlet: Localizado no km 60 da Rodovia Castelo Branco, no município de São Roque, cerca de 40 minutos da cidade de São Paulo e 20 minutos do município de Sorocaba, o Catarina Fashion Outlet possui 110 lojas e 19 quiosques que oferecem descontos de 30% a 70%. Entre as marcas nacionais e internacionais estão: Adidas, Burberry, Carolina Herrera, Calvin Klein, Carmen Steffens, Cris Barros, Cecília Dale, Ermenegildo Zegna, Armani, Guess, Hugo Boss, Michael Kors, Mixed, Montblanc, Nike, Osklen, Rimowa, Tory Burch, Pandora, entre outras.

Serviço:

Castelo Multicolorido – Férias 2018 no Catarina Fashion Outlet

Data: até 30 de janeiro

Horário de funcionamento: das 12 às 20h

Faixa etária: crianças até 10 anos de idade e acompanhadas de responsável

Altura mínima: 0,90m

Altura máxima: 1,40m

Capacidade: até cinco crianças por período

Haverá monitoria: não

Entrada: gratuita

Catarina Fashion Outlet

Km 60 da Rodovia Castelo Branco

Horário de funcionamento:

Todos os dias: das 9h às 21h

Horário estendido para alimentação as sextas e aos sábados até 22h

Estacionamento (diária): carros (R$ 10,00) / motos (R$ 6,00)

