Encerramento da exposição “Fauna”, de Bruno Big, terá feira de adoção de animais na Homegrown Galeria Ipanema

Neste sábado, 20 de janeiro, no encerramento da exposição “Fauna“, de Bruno Big, a Homegrown Galeria Ipanema receberá uma feira de adoção de animais em parceria com o Lar Temporário Oasis. O local também vai recolher doações de rações, medicamentos e jornais que podem ser feitas das 16h às 20h.

“É muito importante o para o Lar Temporário Oasis fazer parte de uma exposição que fala sobre os animais. Hoje muitos estão abandonados e precisamos estimular a adoção. Espero que essa ação ajude nesse sentido, nós estamos também pedindo a doação de rações, medicamentos e jornais. Quem puder ajudar vai estar ajudando também a salvar vidas!”, lembra Andreia Saracuzza, uma das responsáveis pelo Lar Temporário Oasis.

No dia, o artista Bruno Big também vai lançar adesivos de suas obras, cuja renda das vendas será destinada à instituição. Em suas telas, Big destaca a relação entre o ser humano e os animais e pretende chamar a atenção para a gestão animal.

“A exposição é sobre o sentimento de afeto e carinho que surge quando se tem um animal por perto. É sobre saber respeitar e entender os nossos companheiros”, explica o artista, que se inspirou em seu filho recém-nascido e nos animais que tem em casa. “Estou aos poucos reaprendendo com meu filho a ver, ouvir, sentir… acho que vai ser um aprendizado eterno. E esse sentimento também está presente, de forma diferente, quando se tem animais em casa. Aprende-se muito com eles, eles são sensíveis e inteligentes”.

Bruno Big tem participado de diversos projetos e mostras pelo mundo. Em novembro de 2017 esteve em Pequim, na China, para pintar um painel no evento de street art COLORS, produzido pelo Paris Hip Hop. Em setembro, pintou o painel da fachada da nova casa da Rádio Globo, no Projac, fez as ilustrações para o Shopping RioSul e vai pintar um painel com 360m² com o tema do reflorestamento de morros. Em junho, participou do evento Ourcq Living Colors, em Paris, pintando um painel em parceria com um artista francês. Em fevereiro, esteve em Amsterdã pintando telas sob encomenda. No ano passado, fez sua primeira exposição individual fora do Brasil, em Paris, “Desejo”. Também criou a coleção ‘Ousadia e Alegria’ para Nike do Neymar e pintou o Instituto Neymar Jr, em Santos. Expôs junto ao artista italiano Marco Gallotta na “Primary Observe”, em Nova York. Big também participou de todas as edições do festival Arte Core, que completou cinco anos em 2017.

A mostra “Fauna” é composta por telas de diferentes tamanhos pintadas com tinta acrílica, serigrafias e fine art prints. A exposição também possui uma linha de produtos desenvolvidos em parceria com a designer Luiza Toscano com cases, sketchbooks, cintos, bolsas, chaveiros.

Sobre Bruno Big

Formado em comunicação visual e pós-graduado em História da Arte e Arquitetura no Brasil o artista Bruno Big é multidisciplinar ao utilizar diferentes técnicas que vão desde a ordem clássica como gravura em metal, xilogravura, pintura tradicional e estêncil até técnicas mais contemporâneas como a do grafite e gravura experimental. O artista já fez diversas exposições no Rio de Janeiro e em outros locais do mundo como Barcelona, Miami e Paris onde fez residência artística. Foi curador da Galeria Homegrown durante os seus primeiro cinco anos de existência e atualmente é um dos artistas parceiros da galeria. Ministra aulas de gravura ao lado da Artista Thereza Miranda e oficinas de técnicas de impressão na na PUC-Rio. Trabalha com grandes marcas como Nike e Coca-Cola desenvolvendo ilustrações com a forte identidade presente nos seus traços.

No último ano, o artista criou a coleção ‘Ousadia e Alegria’ para Nike do Neymar e pintou o Instituto Neymar Jr, em Santos. Participou da Urban Art Fair, em Paris, e pintou uma prancha junto ao Mineirinho, a convite do World Surf League. Teve suas obras expostas na feira Beirut Urban Walls, e fez exposição “Primary Observe”, com o artista italiano Marco Gallotto, em junho, em Nova York.

Em fevereiro desse ano o artista foi para Amsterdam para pintar telas sobre encomenda. Em junho participou do evento Ourcq Living Colors, em Paris, pintando um painel em parceria com um artista francês. Em setembro, pintou o painel da fachada da nova casa da Rádio Globo, no Projac, fez as ilustrações para o Shopping RioSul e vai pintar um painel com 360m² com o tema sobre o reflorestamento do morros. Em novembro de 2017 esteve em Pequim, na China, para pintar um painel no evento de street art COLORS, produzido pelo Paris Hip Hop.



Sobre a Galeria Homegrown

A Galeria Homegrown Ipanema há mais de 10 anos faz parte do cenário contemporâneo da Arte Urbana nacional. Promove exposições frequentes, sendo o espaço pioneiro a impulsionar a street art na cidade e uma das principais deste segmento no Brasil, já tendo realizado mais de 100 apresentações.

Desde 2006, promove exposições de artistas de diferentes segmentos como: grafiteiros, artistas plásticos, ilustradores, fotógrafos, designers e tatuadores; por onde passam, em cada edição, entre 500 e 700 pessoas. Nomes como Antônio Bokel, Gais Ama, Flavio Samelo, Mateu Velasco, Fefe Talavera, Marcelo Ment, Titi Freak, Mark Miner e João Lelo, além de artistas de Brasília, São Paulo e outros países como Argentina, Peru, México, Suíça, Holanda, Estados Unidos e até do Japão já expuseram na galeria.

Por toda essa dedicação e trabalho de curadoria, conquistou o respeito, o reconhecimento e a admiração da cena e dos admiradores de street art, ganhando destaque em diferentes mídias e meios de comunicação.

Serviço:

EXPOSIÇÃO “FAUNA”

Período de exposição: Até 20 de janeiro

Horário de visitação: segunda a sexta, das 10h às 20h, sábados e feriados, das 10h às 18h (Feira de adoção sábado, 20 de janeiro, das 16h às 20h)

Endereço: Rua Maria Quitéria, 68 – Ipanema – RJ

Telefone: (21) 2513 2160

Entrada Gratuita/ Classificação livre

Contato: galeria@hg68.com.br

Assessoria de imprensa

Anna Luiza Muller

Julia Moura –julia@primeiroplanocom.com.br

21 2266-0524 / 2286-3699

@Primeiroplanocom / Fb.com/PrimeiroPlanoCom

@ Primeiro_Plano / www.primeiroplanocom.com.br