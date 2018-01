Sucessão é oportunidade para alinhar objetivos na gestão rural

Consultora destaca importância da capacitação dos herdeiros durante o Showtec 2018

Foi com o auditório lotado que o Showtec 2018 encerrou sua programação técnica na tarde desta sexta-feira (19). O público compareceu em peso ao Encontro de Jovens da Agropecuária, que teve como tema a sucessão familiar. A coach e consultora Beatriz Brito, uma das palestrantes, disse ao público presente que a sucessão familiar é um desafio, mas também uma oportunidade de alinhar objetivos na gestão da empresa rural.

“É o momento de a família descobrir que aquilo que os une é mais importante do aquilo que os separa”, afirmou. Já o engenheiro agrônomo Ricardo Goulart apresentou o case de sucesso da própria família, uma propriedade rural em Terenos cuja gestão conta com a participação do pai, da mãe e dois filhos.

Durante a solenidade, o presidente do Sistema Famasul, Maurício Saito, elogiou a presença maciça dos jovens e lembrou dados da ONU que demonstram a demanda mundial pela produção de alimentos. “Fico muito feliz por ver aqui a presença dos jovens para aprender um pouco mais sobre sucessão familiar. Sem compartilhar conhecimento, não há transformação”, afirmou.

Durante sua palestra, Beatriz Brito lembrou que os conflitos familiares entre gerações acontecem, mas são absolutamente normais. “A questão é que a gestão do negócio muda mesmo. A liderança passa a ser compartilhada, abrindo uma nova curva no ciclo da empresa”, afirmou. “Se alguém entra na administração, vai fazer com que algo novo surja. É inevitável.” A consultora também falou sobre a importância da capacitação. “O herdeiro precisa se preparar. É preciso se educar para isso e aprender para exercer um novo papel que ainda não sabe”, finalizou.

Ricardo Goulart apresentou o case de sucesso da família, que há 7 anos administra em conjunto a fazenda Santa Clara da Lagoa, voltada à pecuária, agricultura e confinamento na modalidade boitel. Hoje, a gestão conta com a participação do pai, da mãe e de dois irmãos, cada um em sua área bem específica de atuação. “Com a sucessão, conseguimos um incremento grande de tecnologia na propriedade, além de ampliar a força de trabalho. A convivência familiar tem conflitos, mas o resultado hoje é bem melhor porque somamos novas ideias e novos conceitos para nosso negócio”, salientou.

Sobre o Showtec

O Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do segmento. A feira é destinada aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, e leva informações de forma direta e aplicável.

O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras) e Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), contando com patrocínio do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). O Showtec conta, ainda, com o apoio do Sicredi, A Granja, Agrisus, Embrapa, Fundems, Semagro, Caixa Econômica Federal e Prefeitura Municipal de Maracaju.