Alunos do curso de medicina farão estágio no Hospital Auxiliadora

Convênio foi assinado nesta sexta-feira (19), na governadoria do Estado

A direção do Hospital Auxiliadora, prefeitura de Três Lagoas, representantes dos alunos do curso de medicina, diretoria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, vereador Luiz Akira, vice-governadora do Estado Rose Modesto, deputado estadual Eduardo Rocha, secretário de saúde do Estado, Carlos Coimbra estiveram reunidos nesta sexta-feira (19) na governadoria do Estado para assinatura do convênio de estágio aos alunos do curso de medicina da universidade, o estágio está previsto início no mês de fevereiro.

Para o diretor administrativo do Auxiliadora, Marcos Calderon a assinatura sela uma caminhada de um trabalho em conjunto. “Caminhamos juntos para conseguir nossos objetivos. O Hospital está passando por diversas transformações e melhorias constantemente”, disse.

O prefeito de Três Lagoas Ângelo Guerreiro, enfatizou a preocupação com os docentes. “Fizemos toda essa movimentação com o hospital, com o Governo do Estado, direção da UFMS com o deputado Eduardo Rocha e hoje chegamos a assinatura que irá beneficiar os alunos e toda população”, disse.

O reitor da UFMS Marcelo Turine elogiou a ação coletiva e o desfecho feliz para o convênio de estágio.

O deputado Eduardo ressaltou que com a união de todos foi possível a assinatura. “Todos empenharam ao máximo para que o convênio pudesse dar certo e felizmente, com essa união foi possível”, disse.

A governadora em exercício Rose Modesto comentou que os acadêmicos terão a oportunidade adquirir mais conhecimento em um grande desafio para a saúde pública.

O convênio será de 12 horas aos 44 alunos do 4º ano do curso de medicina, contemplando até o fim do convênio, 360 alunos de medicina.

Com informações: Assecom Prefeitura TL