Avançar entrega primeira etapa de pavimentação

da BR-316, em Alagoas

A primeira parte da pavimentação da BR-316 foi entregue, nesta sexta-feira (19), pelo programa Agora, é Avançar. São 12 quilômetros para beneficiar moradores e motoristas que passam pela rodovia entre Carié e o município de Canapi, em Alagoas – outros 37 quilômetros devem ser concluídos até março. Com investimento de R$ 67 milhões, as obras vão beneficiar mais de 500 mil pessoas. A BR-316 começa em Belém, termina em Maceió e corta os estados do Pará, Maranhão, Piauí, Pernambuco e Alagoas. Por esse motivo, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, acredita que as melhorias irão promover uma maior integração entre o Norte e Nordeste.

Uso do nome social está em processo de expansão

Nesta quarta-feira (17), o ministro da Educação, Mendonça Filho, homologou resolução que autoriza o uso do nome social nos registros escolares da educação básica. A medida promove o reconhecimento da identidade de gênero, com o objetivo de reduzir as expressões de violência contra travestis e transexuais dentro das escolas. É também um direito que vem se expandindo aos poucos e já contempla diversas áreas.

Rio recebe R$ 30 milhões para campanha

de imunização contra febre amarela

Para a campanha de vacinação contra a Febre Amarela no Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde autorizou repasse de R$ 30 milhões ao fundo estadual. O valor se soma aos R$ 15,8 milhões já encaminhados para ação em São Paulo, no último mês de dezembro. A campanha nos dois estados será antecipada para a próxima quinta-feira (25). No Rio de Janeiro, a ação vai ocorrer em 15 municípios e deve atender 7,7 milhões de pessoas com a dose fracionada da vacina, e 2,4 milhões com a dose padrão. Em São Paulo, a previsão é vacinar 6,3 milhões com a dose fracionada e 2 milhões com a vacina padrão. Um total de 54 municípios deve participar da campanha.

Tempestades e estiagem provocam emergência

em mais cinco cidades

A situação de emergência de cinco municípios brasileiros foi reconhecida pela Defesa Civil Nacional, em publicação no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira (18). A medida permite que as prefeituras tenham acesso às ações do governo federal para socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas afetadas pelos desastres naturais. Guaratinga, cidade localizada na zona interiorana do extremo sul da Bahia, foi afetada por inundações. Já Remanso, que está localizado às margens do Lago de Sobradinho, passa por um período de estiagem e decretou emergência no dia 27 de dezembro. Outros dois municípios reconhecidos estão em Minas Gerais: Matipó, atingido por chuvas intensas, e Novo Cruzeiro, por enxurradas. A cidade gaúcha de Três Arroios também enfrenta a mesma situação. Uma forte chuva causou prejuízos e três rios da região transbordaram.

Visto eletrônico começa a valer para canadenses

O visto eletrônico para turistas canadenses que desejam conhecer o Brasil começou a valer nesta quinta-feira (18). A expectativa é de que o número de canadenses visitando o país chegue a 87.629 por ano. O Canadá é o terceiro país beneficiado com a facilitação prevista no programa Brasil + Turismo. Para solicitar o documento, o viajante deve acessar o site http://www.vfsglobal.com/brazil-evisa/. Por meio do sistema, todo o procedimento, que inclui pagamento de taxas, análise, concessão e emissão de visto, tem duração de até 72 horas. A permissão vale por dois anos e não impede que o interessado peça o visto tradicional, no consulado brasileiro. Antes do Canadá, o visto eletrônico já foi implementando na Austrália (novembro) e no Japão.

