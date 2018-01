São Paulo reencontra torcida em possível estreia de Diego Souza no Morumbi

IstoÉ Online com Estadão Conteúdo

20.01.18 – 09h00 O São Paulo reencontra neste sábado a sua torcida no estádio do Morumbi, na capital paulista, em duelo contra o Novorizontino, às 19 horas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Será a primeira partida do time considerado “principal”, já que foi uma formação alternativa que atuou na derrota por 2 a 0 para o São Bento, na quarta-feira passada.

O jogo pode marcar a estreia de Diego Souza com a camisa tricolor, pois o técnico Dorival Junior resolveu relacionar o meia-atacante para a partida. Ele e o meia peruano Cueva, que começaram a pré-temporada depois do restante do elenco tricolor, devem começar no banco de reservas.

Sem o zagueiro equatoriano Arboleda, que se recupera de um estiramento na coxa direita, Dorival Junior aposta em Bruno Alves para dupla de zaga com Rodrigo Caio, enquanto que o reforço Anderson Martins melhora o seu condicionamento físico para estrear.