Três Lagoas-MS: Hoje tem a quarta Corrida da Fibria na Lagoa Maior

Oi pessoal, hoje tem a quarta corrida da Fibria “O Valor da Vida”. O evento acontece na Lagoa Maior. Veja o release abaixo:

A Fibria, empresa brasileira e líder mundial na produção de celulose de eucalipto a partir de florestas plantadas, com o objetivo de incentivar hábitos saudáveis, realiza no dia 21 de janeiro (domingo), às 7h30, na Lagoa Maior, em Três Lagoas (MS), a quarta edição da corrida Fibria – O valor da Vida. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de janeiro pelo site www.corridafibriaovalordavida.com.br ou, pessoalmente, na Best Life Academia, localizada na rua João Carrato, nº 1020, no centro de Três Lagoas (MS).

Para quem escolher participar da corrida, que terá percursos de 5 e 10 quilômetros, a inscrição será efetivada mediante a doação de dois pacotes de fralda geriátrica tamanho G ou maior e 5kg de alimentos não-perecíveis, exceto sal. Já para a caminhada, cujo percurso será de 5 quilômetros, é solicitada a doação de 5kg de alimento não-perecível, exceto sal, e uma lata de leite em pó. Entidades sociais da cidade receberão toda a arrecadação angariada.

Para efetivar a inscrição, no dia 20 de janeiro, um dia antes da corrida, é necessário ir até o ponto de troca, localizado na Lagoa Maior, em frente ao Shopping Popular, das 14h às 20h, com a inscrição impressa, um documento com foto e a doação solicitada para a modalidade escolhida.

“A corrida já se tornou uma tradição na cidade. É muito bom ver a participação das pessoas nesse evento e a disposição em ajudar o próximo por meio das doações arrecadas. Ações como essa incentivam o cuidado com a saúde e o bem-estar comum, temas totalmente alinhados à valorização da vida”, disse o gerente-geral industrial da Fibria, Maurício Miranda.

Premiação

Todos os participantes que completarem o percurso receberão uma medalha. Os cinco primeiros colocados de cada categoria da corrida, masculino e feminino, serão premiados com a medalha e um troféu. Já os três primeiros colocados receberão os seguintes prêmios:

1º lugar – Relógio monitor cardíaco com GPS

2º lugar – Relógio monitor cardíaco

3º lugar – Tablet 7” ou similar

A quarta edição da corrida Fibria – O Valor da Vida conta com a parceria voluntária do Rotary Clube Cidade das Águas, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Polícia Militar, Prefeitura de Três Lagoas e a empresa Limpidoz.

Sobre a Fibria

Líder mundial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria é uma empresa que procura atender, de forma sustentável, à crescente demanda global por produtos a partir da floresta plantada. Com capacidade produtiva de 7,25 milhões de toneladas de celulose por ano, a companhia conta com unidades industriais localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP) e Três Lagoas (MS), além de Eunápolis (BA), onde mantém a Veracel em joint-operation com a Stora Enso. A companhia possui 1,056 milhão de hectares de florestas, sendo 633 mil hectares de florestas plantadas, 364 mil hectares de áreas de preservação e de conservação ambiental e 59 mil hectares destinados a outros usos. A celulose produzida pela Fibria é exportada para mais de 35 países e matéria-prima para produtos de educação, saúde, higiene e limpeza. Saiba mais em www.fibria.com.br