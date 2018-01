Grupo de advogados recorre ao STF contra posse de Cristiane Brasil

21 JAN 2018 – Por FOLHAPRESS – 16h:39 – Correio do Estado – Foto Google



É a segunda vez que o grupo vai à Justiça para barrar a posse. Há duas semanas, quando a deputada foi indicada ao cargo, o Mati ajuizou uma ação popular no Rio de Janeiro.

Em sua página no Facebook eles escreveram que “confiam no STF como guardião da Constituição” e esperam que “o caso seja julgado com imparcialidade”. Para os advogados do Mati, o ministro do STJ Humberto Martins, vice-presidente da corte, não teria competência para tomar a decisão.

“Confiamos na Justiça e no Supremo Tribunal Federal aguardando que o artigo 37 da CF [Constituição Federal] seja observado como deveria ser”, escreveram na rede social. “E analisando a grande imoralidade que há nessa nomeação.”

O movimento resiste à indicação da deputada ao cargo porque ela foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 60 mil a um de seus motoristas. Brasil fez acordo com outro profissional, pagando R$ 14 mil para evitar outra condenação.

Cristiane Brasil é filha do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, que denunciou o esquema do mensalão à Folha, em 2005. O partido faz parte da base de apoio do presidente Michel Temer e não abre mão da indicação ao Ministério do Trabalho.