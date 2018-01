Governo entrega unidades habitacionais em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

O ministro Moreira Franco participa da entrega de 253 unidades residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida em Noca Iguaçu (RJ) – Beth Santos/Secretaria Geral da PR

Os ministros Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Alexandre Baldy, das Cidades, entregaram hoje (21) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, 253 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, que faz parte do Programa Agora, É Avançar.

Durante a cerimônia, Baldy e Moreira Franco falaram sobre as diretrizes do Programa Agora, É Avançar, que busca retomar obras paralisadas, gerar empregos e promover renda e melhoria na qualidade de vida das pessoas. “Só com emprego, com a renda e obras entregues, como a de hoje em Nova Iguaçu, haverá melhoria na qualidade de vida de todos os cidadãos”, afirmou o ministro das Cidades.

Moreira Franco lembrou que a orientação dada pelo presidente Temer é de que os empreendimentos que estavam parados sejam inaugurados. “Estamos aqui hoje e vamos voltar em 30 dias para inaugurar mais 3 mil unidades, garantindo a casa própria”.

Baldy anunciou que nos próximos dias, o Ministério das Cidades estará retomando 73 mil moradias que estavam paralisadas em todo o país e que serão concluídas com o apoio da Caixa.

Residencial Nice



O Residencial Nice, entregue pelo governo na Baixada Fluminense – Beth Santos/Secretaria Geral da PR

Casa moradia do empreendimento entregue hoje, com 40 metros quadrados, tem dois quartos, banheiro, sala, cozinha e área de serviço. Também foram construídos equipamentos de uso comum, como parque infantil, quadra de esportes, centro comunitário e uma guarita.

Financiado pela Caixa, o Residencial Nice recebeu investimentos de R$ 18 milhões e vai beneficiar 1.012 pessoas. Oito unidades foram adaptadas para pessoas com deficiência. Segundo a assessoria da Secretaria da Presidência, os donos vão pagar prestações que variam de R$ 80 a R$ 270 mensais. O empreendimento conta com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) – Faixa 1, destinado a atender famílias com renda mensal de até R$ 1.800.

Vice-presidentes

Em entrevista durante a cerimônia, Moreia Franco disse que o caso dos quatro vice-presidentes da Caixa Econômica Federal afastados na última terça-feira (16), “já está resolvido”.

O afastamento de quatro dos 12 vices-presidentes da Caixa foi determinado pelo presidente Michel Temer após o Ministério Público Federal do Distrito Federal e o Banco Central recomendarem ao governo o afastamento. Temer deu a ordem ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ao presidente da Caixa, Gilberto Occhi, para que procedessem com os afastamentos.

Os vice-presidentes são suspeitos de participar de irregularidades envolvendo os fundos de investimento da Caixa. As irregularidades foram apontadas na Operação Greenfield, da Polícia Federal, que investiga desvios em fundos de pensão de bancos e de estatais.

Edição: Graça Adjuto