Papa pede a bispos peruanos que não tenham medo de denunciar abusos

No último dia de sua visita ao Peru, o papa Francisco pediu hoje (21) aos bispos peruanos que não tenham medo “de denunciar os abusos e os excessos”, assim como fez santo Turíbio de Mongrovejo. A informação é da Agência EFE.

O pontífice se reuniu com cerca de 60 bispos e citou como exemplo, em seus discursos, as proezas de santo Turíbio de Mongrovejo, arcebispo de Lima entre 1579 e 1606 e patrono do episcopado latino-americano.

Francisco disse que o santo foi um “construtor de unidade eclesiástica” e elaborou o seu discurso com base na vida de Turíbio, para dar exemplos aos sacerdotes.

Francisco explicou que Turíbio foi “o que hoje chamaríamos de um bispo andarilho. Um bispo com o costume de andar, de percorrer, de ir ao encontro de todos para anunciar o Evangelho, em todos os lugares”.

“Sem medo e sem asco, (Turíbio) entrou em nosso continente para anunciar a boa nova”, reiterou o pontífice aos bispos.

O papa também comentou que santo Turíbio estudou as línguas indígenas e destacou a importância “de se conhecer a linguagem dos outros, só assim para fazer o Evangelho ser entendido e entrar no coração”.

O pontífice acrescentou que Turíbio “pôde constatar em suas visitas os abusos e os excessos que sofriam as populações originais e não hesitou, em 1585, quando excomungou o corregedor de Cajatambo”.

Ao citar o exemplo de Turíbio, Francisco pediu aos bispos que não tenham medo “de denunciar os abusos e excessos cometidos contra o povo”, pois “não existe uma autêntica evangelização que não anuncie e denuncie toda falta contra a vida de nossos irmãos, especialmente os mais vulneráveis”.