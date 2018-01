CACHAÇA 51 INICIA O ANO APRESENTANDO “WI-FI, O DRINK DO VERÃO”

A Companhia Müller de Bebidas lança sua primeira campanha do ano, intitulada “Wi-Fi, o drink do verão”. A estreia aconteceu sabado (20), no intervalo do programa Altas Horas, na Globo, em todo o território nacional.

Os 7 filmes criados pela agência MariaSãoPaulo abordam o modo de preparo simples, prático e rápido (Cachaça 51, refrigerante de limão e gelo), fazendo jus ao nome “wi-fi”, que representa uma conexão rápida. Os filmes contam também com uma trilha produzida especialmente para o drink. Quem assina a produção sonora é a Jamute.

“Estamos muito empolgados com a nova campanha. O Wi-Fi conseguiu mostrar a versatilidade do produto, que pode integrar drinks que vão além da famosa caipirinha. Os vídeos são modernos e divertidos, alcançando nosso objetivo para falar com o público jovem”, diz Rodrigo Carvalho, diretor da Cia. Müller de Bebidas.

A campanha terá dois meses de duração, indo até 20 de março, com os vídeos em diferentes formatos e durações. Com exibições em TV aberta, payTV, YouTube (formato Vogon com mais de 100 variações de chamadas) – a fim de atingir o target de forma abrangente e relevante nas principais praças. O conteúdo estará no intervalo comercial da estreia do Big Brother Brasil 18, spots de rádio, Copa Nordeste, em parceria com influenciadores no meio digital, anúncios em revistas e em mídias Out of Home de São Paulo.

Cia. Müller de Bebidas

Fundada em 1959, por Guilherme Müller Filho, um brasileiro de origem alemã e um dos mais importantes empreendedores da indústria de bebidas do país, a Cia. Müller de Bebidas iniciou a produção e comercialização da Cachaça 51, que se transformou no produto líder entre as cachaças do país. A empresa, referencial de excelência no setor, produz, além da Cachaça 51, a Reserva 51, 51 ICE, 51 Exportação, 51 Gold, Caninha 29, Terra Brazilis, o Conhaque Domus, a 51 Ouro e a Vodka Polak. No mercado interno, os produtos da Cia. Müller são distribuídos em todo o Brasil e podem ser encontrados em mais de um milhão de pontos de venda.