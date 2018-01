Bélgica reduz nível de alerta terrorista pela primeira vez desde 2015

O órgão de coordenação de análise de ameaças da Bélgica reduziu, pela primeira vez desde 2015, o nível de alerta terrorista de 3 para 2. As informações são da EFE.

A notícia foi anunciada pelo primeiro-ministro do país, Charles Michel. A Bélgica estava no nível três, de uma escala até 4, que considera as chances de ocorrer um atentado como “possível e provável”.

O nível 2 define a ameaça terrorista como “improvável”, mas os militares seguirão nas ruas do país em menor número.

Saiba Mais Bélgica investiga ataque com faca hoje em Bruxelas como um ato terrorista

A decisão de reduzir o nível de alerta se deve aos esforços dos serviços de segurança e da polícia, além de uma queda no risco de um ataque por parte do grupo terrorista Estado Islâmico.

O nível chegou ao máximo, que define a ameaça como “séria e iminente”, em 2005, durante o “bloqueio” decretado em Bruxelas, que provocou o fechamento do metrô, de shoppings, dos museus e de escolas por causa da chance de ocorrer um atentado.

Depois, o alerta foi reduzido para o nível 3, sendo elevado ao máximo outra vez em 22 de março de 2016, após os ataques realizados na estação de metrô de Maelbeek e no aeroporto da capital, que deixaram 32 mortos e centenas de feridos.

O nível de alerta 3 será mantido em “potenciais alvos”, como as embaixadas. No resto do país, o protoloco será de nível 2.

O primeiro-ministro anunciou que a quantidade de soldados nas ruas será “proporcional à ameaça”, mas não detalhou a quantidade exata de militares que farão o serviço.