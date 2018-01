Agentes de Trânsito de Três Lagoas participam de treinamentos com PRF

Município assumirá administração de trecho da BR-262 no próximo dia 1º

Os Agentes Municipais de Trânsito de Três Lagoas participaram, na manhã desta segunda-feira (22), de um treinamento junto a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em trechos da BR 262 e BR 158. O acompanhamento à operação visa a adaptação dos agentes às situações que enfrentarão a partir de 1º de fevereiro, quando o Município assume a administração e fiscalização da via.

A operação de férias da PRF, que tem por objetivo reduzir o número de acidentes nas rodovias federais do país, está acontecendo em Três Lagoas desde o final do ano. Pela segunda vez a operação conta com o apoio dos agentes de trânsito que interagem com os policiais e, de acordo com a policial rodoviária Mayara, “durante a operação, as equipes interagem, tiram dúvidas, apresentam as dificuldades e trocam experiências”, explicou.

Segundo o chefe da Fiscalização do Trânsito, Mario Alves Vilela Junior, ainda serão realizadas outras ações em parceria com a PRF. Os agentes municipais estão colaborando com as abordagens, porém, as autuações e realização de testes de etilômetro, são executadas pelos policiais rodoviários.

“É um trabalho diferente que vai requerer uma adaptação dos nossos agentes que, junto a Polícia Militar, ainda passarão por alguns cursos específicos, ministrados pela PRF”, explicou Vilela.

De acordo com o convênio, os poderes outorgados à Prefeitura começam a valer a partir de 1º de fevereiro. Apesar disso, a fiscalização e atendimento a acidentes envolvendo produtos perigosos permanecerá sob a responsabilidade da PRF por um período de oito meses.

Durante este período, os técnicos da Prefeitura passarão por novas capacitações para assumirem a tarefa além das providências necessárias para tal atendimento. A manutenção da via continua a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte – DNIT que é outro órgão independente e responsável pelas ações necessárias para conservação da BR-262.

O convênio foi firmado pelo prefeito Angelo Guerreiro junto ao Superintendente Regional da PRF/MS, Luiz Alexandre Gomes da Silva, no dia 18 de dezembro, em Campo Grande, e transfere poderes ao Município para fiscalização do trânsito no trecho entre os quilômetros 02 e 13 da BR-262.

Galeria de Imagens: Divulgação