Cultura abre inscrições para aulas gratuitas de Ballet Clássico

Ministradas pelo professor Jimmy Elliot, as aulas começam em fevereiro

A Diretoria de Cultura da Prefeitura Municipal de Três Lagoas abriu inscrições para as aulas gratuitas de Ballet Clássico, do núcleo de Dança do departamento. Serão três categorias de ballet, sendo: Baby Class, Introdutório 1 e Introdutório 2, ministradas pelo professor Jimmy Elliot.

Aberto à toda população, o curso é para crianças acima de cinco anos, jovens e adultos. Os interessados podem fazer sua inscrição no saguão da antiga Prefeitura (em frente à praça Ramez Tebet) de segunda a sexta das 07 às 11h e das 13h às 17h. As aulas terão início no dia 20 de fevereiro. Se o aluno for menor de idade a inscrição deverá ser feita pelos responsáveis.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRICULA:

Xerox do RG e CPF ou Certidão de Nascimento

Xerox do Comprovante de Endereço

1 foto 3×4