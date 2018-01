Alunos da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas receberão kit escolar

Materiais escolares, mochila e uniforme fazem parte do kit que será entregue a aproximadamente 15 mil estudantes do Pré ao Ensino Fundamental

Cerca de 15 mil kits escolares serão distribuídos este ano para os alunos da Rede Municipal de Ensino (REME) de Três Lagoas. Segundo a Diretoria Educacional e Pedagógica da Cidade, o kit com os principais itens da lista de material escolar segue a Adesão da Ata de Registros de Preços nº 016/2016, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

MOCHILA E UNIFORMES

Além dos materiais escolares, todos os alunos receberão uniformes e mochilas para compor o kit escolar deste ano. O número de alunos ainda não foi divulgado pela Diretoria de Ensino, pois a efetivação das matrículas, agora da 2ª chamada, ainda está sendo realizada pelas escolas e centros educacionais de Três Lagoas. Segundo a diretora Educacional e Pedagógica, Ângela Brito, a expectativa é alcançar 15 mil alunos. “Acreditamos que conseguiremos chegar a este número de alunos matriculados e é para este número que estamos nos preparando para entregar todos os kits escolares”, explica.

De acordo com a secretária de Educação e Cultura, Maria Célia Medeiros, os alunos têm direito a dois jogos de uniformes. Os novos alunos terão no mínimo uma troca nas primeiras semanas do ano letivo, junto com os estudantes que receberam apenas um conjunto no ano passado. Até o final do semestre todos estarão com seus uniformes.

“Estamos nos empenhando para oferecer o melhor aos nossos alunos para que os mesmos possam se dedicar aos estudos sempre primando pela qualidade. Esta é a bandeira da nossa administração”, afirma.

KIT DE MATERIAL ESCOLAR

Nos 3.721 Kits Escolares para os alunos da Educação Infantil (0 a 3 anos) de Três Lagoas, constam: agenda escolar, apontador, borracha escolar, caderno, cola branca, canetinha hidrográfica, giz de cera, lápis de cor (12 cores), lápis grafite, massa de modelar, pincel n°. 8, tesoura sem ponta e tinta guache (6 cores).

Nos materiais para os alunos do 1º ao 5º ano, composto por 8.828 kits, terá: apontador, borracha escolar, caderno brochura (80 folhas), caderno de desenho (96 folhas), cola branca, lápis grafite, régua, tesoura sem ponta e canetinha hidrográfica, giz de cera e lápis de cor (12 cores).

Já nos 1.774 kits escolares para as crianças do Ensino Fundamental II e PPA constam: apontador, borracha escolar, caderno de desenho (96 folhas), caderno universitário (200 folhas), caneta esferográfica (azul, preta e vermelha), esquadro 45° e 60°, lápis de cor (12 cores), lápis grafite, régua, tesoura sem ponta e transferidor 180°.

As crianças de zero a três anos (creche) receberão Kit específico para a faixa etária. Serão aproximadamente 3.506 kits cuja aquisição está em processo.

LISTA DE MATERIAL A PARTE



O Kit fornecido para as Escolas Municipais vem para complementar os materiais que serão solicitados pelos diretores de acordo com as necessidades de cada unidade e sala de aula. De acordo com Maria Célia, é sempre solicitado aos diretores bom senso para não exagerar no conteúdo.