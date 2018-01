7ª edição do Festival Internacional de Capoeiragem terá mesa que fala da mulher na capoeira

Roda de Conversa foi batizada de “A Mulher na Capoeira: desafios e perspectivas” com a presença de Mestra Patricia

Uma roda de conversa na sétima edição do Festival Internacional de Capoeiragem vai falar da mulher na capoeira. Batizado de “A Mulher na Capoeira: desafios e perspectivas”, o encontro acontece no dia 26/01 (sex), às 15h no Forte da Capoeira, sendo aberto ao público. No local, a mestra Patrícia (Patrícia Mascarenhas Fernandes), do grupo Urucungo Capoeira, vai apresentar um relato de suas experiências na jornada de muitos anos de capoeira.

A Roda de Conversa tem por objetivo compartilhar experiências de mulheres capoeiristas que superaram os desafios sociais, econômicos e físicos e o acúmulo de responsabilidades cotidianas e conseguiram se estabelecer no universo da capoeira.

Após a apresentação da mestra, haverá um debate mediado pelas monitoras Pimentinha (Daniele Canedo) e Chapinha (Raffaella Grossi), uma baiana e uma italiana que fazem parte do grupo CTE Capoeiragem. A Roda de Conversa é promovida pelo Festival Internacional da Capoeiragem em parceria com o @CapoeiraMulher, perfil do Instagram que visa promover a visibilidade e o reconhecimento das mulheres capoeiristas, bem como a sororidade entre as mesmas.

O Festival é apresentado pelo Governo da Bahia e conta com o apoio da Bahiagás, é uma realização do Instituto CTE Capoeiragem, em parceria com a Polo Cultural.

A mestra Patrícia Iniciou a capoeira com mestre Ferreira em 1986, aos 15 anos, tempo em que não existiam muitas meninas nessa prática. Na sua trajetória, pôde percorrer alguns estados e países jogando capoeira, esteve um período em Barcelona ensinando para adultos e crianças, além de representar a Bahiatursa em uma turnê pela Inglaterra e recentemente apresentou sua trajetória na embaixada do Brasil em Buenos Aires.

Mestra Patrícia também foi relatora e facilitadora do processo de Salvaguarda da capoeira em 2016, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). É a idealizadora do Projeto “A criança na capoeira”, para capacitação de mestres que trabalham com criança. Costuma participar de eventos de capoeira com aulas práticas e palestras sobre a criança na capoeira. Também tem realizado rodas de conversa com pais e mães de crianças que treinam capoeira para discutir a respeito das dificuldades na educação dos filhos.

Festival Internacional de Capoeiragem – De 24 a 27 de janeiro a Bahia reunirá vários mestres renomados, capoeiristas de mais de 20 países, crianças de projetos sociais e estudantes, no Forte da Capoeira – Santo Antônio Além do Carmo, com entrada gratuita. Na programação, estudantes, educadores, pesquisadores e adeptos da arte/luta Capoeira estarão imersos em um espaço que contará com oficinas, palestra, vivência e turismo, além de shows musicais. As inscrições para as oficinas de Capoeira podem ser realizadas pelo site www.festivalcapoeiragem.com.br/sympla.

A iniciativa contribui para a formação e intercâmbio de experiências de capoeiristas do mundo inteiro, além de acontecer no lugar onde se originou a arte.

Serviço

7º Festival Internacional de Capoeiragem

Onde: Forte Santo Antônio Além do Carmo – Forte da Capoeira

Endereço: Largo de Santo Antônio Além do Carmo, s/n – Santo Antônio Além do Carmo.

Quando: 24 a 27/01/2018

Inscrições: www.festivalcapoeiragem.com.br/sympla

Telefone: (71) 3117-1488

Entrada gratuita

