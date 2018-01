Carlos & Jader animam véspera de feriado no Villa Country

Show, que acontece dia 24 de janeiro, traz os principais hits da dupla “Pegada que desgrama”, “Cala a boca e me beija” e “Sou foda”

A dupla Carlos & Jader chega ao Villa Country na quarta-feira, dia 24 de janeiro, véspera de feriado, para uma noite animadora com a turnê “Ensaio Acústico”.

“Estamos viajando com a turnê “Ensaio Acústico” por todo o Brasil e cada apresentação é única. A energia da galera e o público cantando as músicas

nos emocionam muito!”, comenta Carlos.

Somando 17 anos de carreira, 7 CDs e 5 DVDs, Carlos & Jader se destacam pelo sertanejo moderno e alto astral. Além da música “Cala a boca e me beija”,

tema de romance no Big Brother Brasil 10, eles são os pioneiros hit do momento “Pegada que desgrama”, que tem ganhado diferentes versões e regravações de diversos artistas, e canções como “Sou foda”, “Desculpa esfarrapada” e “Sabor de quero mais”.

“A turnê “Ensaio Acústico”, é emocionante e muita animada. O show passa pela nossa trajetória e sucessos que não saem da boca do povo”, completa Carlos.

Serviço: Carlos & Jader | Villa Country

Show: Carlos & Jader

Data: 24 de janeiro de 2018 (quarta-feira) – véspera de feriado

Horário de Abertura da casa: 20h

Horário do Show: 00h30

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Censura: 18 anos

Capacidade: 3.000 pessoas

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Pista Feminino: R$ 30,00 | Pista Masculino: R$ 50,00

Compra de ingressos: Nas bilheterias do Villa Country (de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 22h) ou Online no goo.gl/0Aes3T

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Credito e Debito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos. Mais informações: http://www.villacountry.com.br | (11) 3868-5858

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

