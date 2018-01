Inter anuncia empréstimo de Rafinha, do Barcelona

Rafinha Alcântara está de clube novo. Nesta segunda-feira, a Inter de Milão oficializou a contratação do brasileiro por empréstimo junto ao Barcelona. O vínculo é válido até o final da atual temporada com opção de compra de € 35 milhões (R$ 135 milhões) em junho. As cifras podem chegar a € 40 milhões (R$ 155 milhões) com algumas variáveis previstas.

Foto: LANCE!

– Estou realmente muito feliz, é uma grande satisfação chegar aqui. Eu realmente quero enfrentar essa nova fase da minha carreira. Muitos jogadores importantes e que fizeram história passaram pela Inter. Quero fazer o meu melhor, dar tudo para chegar o mais alto possível e ganhar títulos com essa camisa. Sempre tentei aproveitar ao máximo, quero vencer todos os jogos possíveis e ajudar o time a alcançar o nosso objetivo, que é a Liga dos Campeões – disse Rafinha em entrevista à “Inter TV”.

Aos 24 anos, Rafinha já estava na Itália para realizar os exames médicos. Seu primeiro jogo na temporada foi na derrota por 1 a 0 do Barça contra o Espanyol, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei. Ele ficou 290 dias longe dos gramados enquanto se recuperava de lesão no joelho direito.

O tetracampeão mundial Mazinho já havia confirmado a transferência de seu filho, assim como o técnico Ernesto Valverde, em coletiva de imprensa na véspera do duelo contra o Real Betis, no último domingo.

– Sempre é bom ter alguém em seu grupo falando seu idioma, também conheço Mauro (Icardi), joguei com ele e ele imediatamente me deu uma ajuda para visitar o Centro Sportivo di Appiano Gentile – completou o brasileiro, que ainda revelou a vontade de vestiar a camisa 8.

