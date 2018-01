Fla vence Portuguesa e chega à 3ª final da Copinha em 8 anos

Com uma grande atuação, durante a maior parte do jogo, o Flamengo bateu a Portuguesa, por 3 a 2, e está na grande final da Copa São Paulo de juniores, na próxima quinta-feira, no Pacaembú. E o grande destaque da vitória foi o atacante Vitor Gabriel, que marcou duas vezes, e foi decisivo. Luiz Henrique marcou o primeiro gol rubro-negro. A Portuguesa, que saiu na frente, marcou com Pernmabuco e Davi.

Com a classificação para a final confirmada, o Flamengo fará sua terceira final nos últimos oitos anos. Em 2011 foi campeão, diante do Bahia, e em 2016 sobre o Corinthians. Na história, o clube carioca chegou em três finais – a outra em 1990, com título em cima do Juventus (SP)

Para chegar à grande decisão, o Flamengo saiu perdendo com o gol de Davi, logo no início da partida, no Canindé. Mesmo ao lado da torcida, a Lusa foi dominada na maior parte do jogo e foi quando começou o show de Vitor Gabriel na capital paulista. Ele marcou o primeiro gol, deu passe para Luiz Henrique no segundo e ainda ampliou a vantagem.

No final da partida, a Portuguesa ainda descontou e começou a pressionar em busca do empate, que não aconteceu. A Lusa chegou em três finais, com duas conquistas , sendo a última em 2002, e um vice-campeonato.

Craque da partida, Vitor Gabriel está suspenso, porque levou amarelo ao provocar a torcida da Lusa quando fez o segundo gol e está fora da decisão. Wendel deve ser o titular no confronto diante de Internacional ou São Paulo, que duelam esta noite na outra semifinal.