Mesmo com rebaixamento da nota de crédito, PIB brasileiro deve crescer até 3,0% em 2018, diz economista da Serasa Experian

Análises e projeções foram feitas hoje de manhã, ao vivo, na transmissão realizada pela empresa no Twitter @SerasaImprensa São Paulo, 23 de janeiro de 2018 – Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi (foto abaixo), o recente rebaixamento da nota de crédito do Brasil, feito pela Standard & Poor's, não vai atrapalhar a evolução do cenário econômico do Brasil em 2018. "Apesar da certa fragilidade fiscal, as incertezas quanto à aprovação da Reforma da Previdência e os resultados das eleições presidenciais, temos alguns fatores favoráveis, como a perspectiva de uma inflação baixa e estável, redução dos juros, expansão do crédito, recuperação gradual do emprego e o recuo da inadimplência. Por isso, a previsão é de um crescimento entre 2,5% e 3,0% para a economia do país neste ano", disse. Essa foi uma das análises feita hoje de manhã pelo economista na transmissão realizada ao vivo pela Serasa Experian no Twitter. Para conferir o conteúdo na íntegra, acesse: www.pscp.tv/SerasaImprensa/1zqKVMqYmoVxB Há 10 anos como o responsável pela área de Indicadores de Mercado da Serasa Experian, Luiz Rabi é economista pela FEA-USP, mestre em estatística e doutor em economia também pela USP. Foi economista-chefe dos bancos BMC, Bicbanco e ex-diretor de fundos e incentivos fiscais do Ministério da Integração Nacional.