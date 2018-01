​Inscrições para cursos de graduação do IFMS seguem até sexta-feira

Instituição oferta mil vagas em dez municípios do Estado, via Sistema de Seleção Unificada (Sisu). São 16 opções de cursos gratuitos.

Estão abertas as inscrições para a graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). São mil vagas em 16 opções de cursos gratuitos entre superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O interessado deve se inscrever na Página do Sistema de Seleção Unificada (sisu.mec.gov.br) até a próxima sexta-feira, 26. Podem participar aqueles que prestaram a edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que obtiveram nota acima de zero na redação e em todas as áreas do conhecimento.

O resultado do Enem foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na última quinta-feira, 18.

Ações Afirmativas – Metade das vagas ofertadas é reservada aos cotistas, candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

O IFMS também possui uma ação afirmativa de caráter local. Os candidatos inscritos na ampla concorrência poderão ter um bônus de 20% sobre a nota do Enem.

Nesse caso, o candidato deve residir e ser domiciliado na área de abrangência do campus onde concorre à vaga.

Tanto a opção de cotista como de beneficiário do bônus local deve ser feita no ato da inscrição.

Cronograma – A divulgação da primeira chamada está prevista para 29 de janeiro. Os selecionados deverão fazer a matrícula entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro.

Entre os dias 29 de janeiro e 7 de fevereiro, os candidatos não selecionados poderão manifestar interesse em participar da lista de espera via Página do Sisu.

A lista será publicada no dia 8 e a segunda chamada, no dia seguinte. O IFMS realizará uma reunião para manifestação de interesse na vaga e pré-matrícula no dia 15 de fevereiro. A matrícula poderá ser realizada até o dia 16.

Se necessárias, chamadas subsequentes serão divulgadas a partir de 19 de fevereiro.

O cronograma completo e o edital de ofertas das vagas estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Graduação no IFMS – Em novembro do ano passado, indicadores do Inep, que avaliam a qualidade da educação superior no país, apontaram o IFMS como a melhor graduação de Mato Grosso do Sul entre as instituições que se caracterizam pela indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão.

Mais informações sobre o ensino superior do IFMS estão disponíveis na página dos Cursos de Graduação (www.ifms.edu.br/cursos/graduacao).

Vagas

Campus Curso Vagas Aquidauana Tecnologia em Sistemas para Internet 40 Tecnologia em Redes de Computadores 40 Bacharelado em Engenharia Civil 40 Campo Grande Tecnologia em Sistemas para Internet 40 Corumbá Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 80 Tecnologia em Processos Metalúrgicos 40 Coxim Tecnologia em Alimentos 40 Tecnologia em Sistemas para Internet 40 Bacharelado em Engenharia de Pesca 40 Licenciatura em Química 40 Dourados Tecnologia em Jogos Digitais 40 Jardim Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo 40 Licenciatura da Computação 40 Naviraí Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 40 Bacharelado em Agronomia 40 Nova Andradina Bacharelado em Agronomia 40 Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 40 Tecnologia em Produção de Grãos 40 Ponta Porã Bacharelado em Agronomia 40 Tecnologia em Gestão do Agronegócio 40 Três Lagoas Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 40 Tecnologia em Automação Industrial 40 Tecnologia em Sistemas para Internet 40 Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação 40

