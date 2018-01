InternetSAT expande sua oferta de Internet via Satélite empresarial

Objetivo é garantir alta disponibilidade no acesso onde a Internet é precária ou inexistente

A InternetSAT, operadora e integradora de soluções de Telecomunicações, anuncia a expansão da sua oferta de Internet via Satélite, banda KA, para todo o território nacional a partir da personalização de serviços de conectividade em alta disponibilidade e velocidade para setores da economia e regiões onde a Internet é precária ou inexistente.

O iSAT Corporativo, além de trazer Internet via Satélite com acesso ilimitado – sem franquia – e estabilidade, pode ser integrado com uma ampla gama de serviços para atender às necessidades de vários setores, tais como as indústrias, agronegócio, varejo, serviços, entretenimento, Oil & Gas, mineração, centros de logística e distribuição, rodovias, rede hoteleira, turismo, eventos, hospitais, canteiros de obras, governos e demais atividades empresariais.

A Internet banda larga da InternetSAT opera na banda KA (K-above band), utilizada na comunicação em sondas espaciais e na comunicação da Estação Espacial Internacional com a Terra.

“É verdade que a Internet tradicional não chega em várias regiões distantes do país, mas sabemos que muitas áreas nos centros urbanos também possuem limitações de acesso por vários motivos, o que compromete a eficiência dos negócios para milhões de empresas. Nosso objetivo é garantir a conectividade em alta disponibilidade e velocidade para estes negócios, que necessitam do serviço para garantir a sua operação e a competitividade. Com a Internet via Satélite, o acesso se torna efetivo e com um custo compatível com o mercado e altamente adequado para as organizações empresariais de todos os segmentos e tamanhos”, afirma George Bem, CEO da InternetSAT.

Além da personalização dos serviços de acesso, a InternetSAT possui planos diversos de adesão, incluindo projetos especiais para ISPs (provedores de Internet) e OTRs (operadoras regionais de telecomunicações) que desejam ampliar seus serviços e capacidade de atender à sua região.

Mais informações: http://www.internetsat.com.br